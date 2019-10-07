HABER

Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kocaeli Derince ilçesinde 6 yıl önce kuru sıkı tabanca ile üç ayrı kişiye zorla senet imzalatan, haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sağır ve dilsiz 3 kişilik çete, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.Olay, 22 Şubat 2013 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi.

Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

Kocaeli Derince ilçesinde 6 yıl önce kuru sıkı tabanca ile üç ayrı kişiye zorla senet imzalatan, haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sağır ve dilsiz 3 kişilik çete, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Şubat 2013 tarihinde Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 6 yıl önce Derince ilçesinde kuru sıkı tabanca ile tehdit edilen 3 kişi, senet imzalamak zorunda bırakıldı. Olayın ardından mağdurların şikayetçi olmaktan vazgeçmesi sonrası şüpheliler S.Ö. (33), S.C. (30) ve O.B. (27) hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. Sonuçlanan davada S.Ö. (33) ve S.C.’ye (30) 5’er yıl, O.B.’ye (27)ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kararın ardından firari olarak aranan şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şahısların adreslerini belirleyen polis ekiplerince yapılan operasyonlarda S.Ö. Kartepe’de, S.C. Çayırova’da O.B. ise Dilovası’nda çalıştıkları iş yerinde gözaltına alındı. Sağır ve dilsiz oldukları belirlenen 3 kişilik yağma çetesi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Kocaeli Adliyesince tutuklanarak Kandıra Cezaevi’nde gönderildi.

Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

Sağır ve dilsiz yağma çetesi yakalandı

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaÇanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Hakkari’de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiHakkari’de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.