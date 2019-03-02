RİZE (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'de iş, ekonomi konusunda Allah'ın izni ile çok daha güzel bir sürece, bu saldırıları püskürtüp sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Albayrak, AK Parti'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini söyledi.

Haziran ayında tarihin en büyük saldırısıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Berat Albayrak, "O saldırıda birileri, 'Türkiye ekonomisi batacak, dolar 7, 8, 10 lira olacak' diye hayaller kurdu. Takip ettik değil mi? O büyük saldırıya, tıpkı 17-25'te olduğu gibi, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü yumruğumuzu vurduk, doları 5 liraya düşürdük mü?" ifadesini kullandı.

Daha bitmediğini, yeni başladıklarının altını çizen Albayrak, "Son bir iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle Cumhurbaşkanımızın talimatı ile 81 bin KOBİ'mize 25 milyar liralık çok uygun maliyet imkanlarıyla kredi imkanı sağladık. Yaklaşık 77 bin 500 esnafımıza bir ayda 7,5 milyar lira finansman sağladık." diye konuştu.