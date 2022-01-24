Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı en iyi çalışma masası modelleri hangileri?

İşlerinizi rahatlıkla halledebilmek ve verimli bir şekilde ders çalışabilmek için iyi bir çalışma masasına ihtiyacınız var. Ancak doğru çalışma masasını bulmak için öncelikle ihtiyaçlarınızı ve şartlarınızı iyi analiz etmeniz gerekir. Masayı yerleştireceğiniz alanın genişliği ve yapacağınız iş için ihtiyacınız olan masa büyüklüğü gibi detayları netleştirdikten sonra bu kriterlere uygun alternatiflerden sizin için en ideal olanı seçmenizi öneririz. Örneğin; bilgisayar başında olmanızı gerektiren bir çalışma sisteminiz varsa ve masayı yerleştireceğiniz alan darsa basit ve küçük ebatlı bir çalışma masası sizin için uygun olabilir. Eğer çizim yapmak için geniş bir alana ihtiyacınız varsa ancak büyük bir çalışma masası ihtiyacınızı karşılayabilir. Neyse ki her ihtiyaca yönelik en güzel çalışma masalarını sizin için listeledik. Haydi, bu ürünleri beraber inceleyelim!

1. Küçük bir çalışma köşesi isteyenler için

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Evde çalışma masanızı yerleştirmeyi planladığınız alan küçükse veya masanın çok yer kaplamasını istemiyorsanız Bofigo markasının 60 x 120 x 75 cm ölçülerindeki çalışma masası modeli ihtiyacınızı karşılayabilir. Bu masanın üzerine dizüstü bilgisayarınızı, not defterinizi, kalemliğinizi ve ihtiyacınız olabilecek ufak tefek detayları rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Konforlu bir şekilde çalışabileceğiniz çalışma masası modelinin kırtasiye malzemelerinizi veya kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz iki raflı bir modülü de var. Dayanıklı özel profil malzemeden imal edilen ayakları sayesinde sağlam ve uzun bir kullanım ömrü sunan Bofigo marka çalışma masasını evinizin uygun bir köşesine kolaylıkla kurabilirsiniz. Üstelik bu modelin ihtiyacınızı karşılayacak en ucuz çalışma masası alternatiflerinden biri olduğunu da es geçmeyelim.

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2. "Bir bilgisayar koyayım yeter." diyorsanız

Ödevlerinizin veya yazışmalarınızın yanı sıra online görüşmelerinizi de yapabileceğiniz bilgisayarınız dışında başka bir şey koymaya ihtiyacınız yoksa Moonlife Yağmur Çalışma Masası modeli, ihtiyacınızı karşılamak için yeterli olabilir. 75 cm yüksekliği, 45 cm derinliği ve 73 cm genişliği ile küçük alanlara bile rahatlıkla sığabilen ev içi çalışma masası alternatiflerinden biri olan bu modeli; salonunuzun bir köşesine veya yatak odanıza bile konumlandırabilirsiniz. 0,4 mm PVC kullanılarak bantlanan kenarları ile çizilmelere karşı da dayanıklı olan çalışma masası modeli ile konforlu bir şekilde çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

3. HomeOfis Çalışma ve Çizim Masası, tam bir iş istasyonu!

Biraz geniş bir alanınız varsa ve ihtiyacınız olan hem çizim yapabileceğiniz hem bilgisayarınızı ve diğer araç gereçlerinizi yerleştirebileceğiniz çok fonksiyonlu bir çalışma masası ise modele mutlaka bakmanızı öneririz. Bilgisayar ve çizim masalarını bir araya getiren L şeklindeki çalışma masası, konforlu bir çalışma ortamı için tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak nitelikte. Her iki tarafı da aynı uzunlukta olan köşe tipi modelin çizim masası bölümünde yer alan yükseltici özelliği, çizimlerinizi konforlu bir şekilde yapmanıza olanak tanır. Bu çok fonksiyonlu çalışma masası, metal destekli iskeletiyle uzun bir kullanım ömrü sunar. Çalışmanız sırasında ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri ister masanın üzerine ister rafların içerisine yerleştirebilirsiniz.

4. Çekmecesiz olur mu hiç? Tabii ki hayır!

Çalışmalarınızı rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz, yazılarınızı yazabileceğiniz, her ihtiyacınızı karşılayabilecek ev için çalışma masası seçeneklerinden biri de İnarch Dizayn markasının bu beyaz renkli modeli olabilir. Sağ tarafında bulunan 3 çekmeceli modülü ile yeterli bir depolama alanı sunan model, üst bölüme monte edilen raf ve dolap modülüyle de kitaplarınızı veya kırtasiye malzemelerinizi depolayabileceğiniz ayrı bir alan vadediyor. Böylece etrafta oluşabilecek dağınıklığın da önüne geçiyor. Üzerine bilgisayarınızdan yazıcınıza kadar ihtiyaç duyabileceğiniz tüm ekipmanları rahatlıkla yerleştirebileceğiniz çalışma masası, konforlu bir çalışma için ihtiyacınız olan gerekli ortamı sağlıyor.

5. Ahşabın doğal dokusuna ne dersiniz?

Dekorasyonda doğal görünümlü ahşap mobilyaları kullanmayı seviyorsanız ve işlerinizi yapabileceğiniz kaliteli bir çalışma masası arayışınız varsa doğal ağaç görünümündeki bu modele mutlaka göz atmanızı öneririz. 139 cm genişliğindeki, 59 cm derinliğindeki ve 75 cm yüksekliğindeki çalışma masası; bilgisayar, kırtasiye malzemeleri, masa lambası ve not defteri gibi ihtiyaçlarınızın tamamını rahatlıkla yerleştirebileceğiniz alana sahip. Dayanıklı metal ayakları ve kaliteli malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım sunan çalışma masası hem ders çalışmak hem işlerinizi yapmak için ihtiyacınız olan tüm özellikleri karşılar. Duvara dayalı bir şekilde de kullanabileceğiniz bu çalışma masasını dilerseniz pencere önüne de konumlandırabilirsiniz.

6. Kitaplık ve çalışma masası bir arada!

Yaygınlaşan uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim modeli ile birçoğumuzun evde konforlu bir çalışma alanı yaratma ihtiyacı arttı. Böyle bir alanı oluştururken tercih edeceğiniz en kullanışlı çalışma masalarından biri de Zenio markasının kitaplık ve masayı bir arada sunduğu modeli. 6 raf ve iki çekmeceden oluşan kitaplık bölümü ile çalışma masasının tek parça olarak tasarlandığı model hem bilgisayarınızla rahatça çalışabileceğiniz hem kitaplarınızın elinizin altında olacağı bir ortam sunar. Beyaz rengi ve sade tasarımı ile her dekorasyona uyum sağlayabilecek çalışma masası ile konforlu bir çalışma ortamını rahatlıkla sağlayabilirsiniz.

7. Çizim için ideal bir alan

İşiniz ya da eğitiminiz gereği sık sık çizim yapmanız gerekiyor ve bu ihtiyacınızı karşılayacak bir masa arıyorsanız göz atmanız gereken kullanışlı çalışma masalarından biri de Starev Dünyası markasının çizim masası. Çalışma odasının yanı sıra dilerseniz oturma odasına da konumlandırabileceğiniz çizim masasının yükseltici bölümünü çizim haricinde dizüstü bilgisayarınız için de kullanabilirsiniz. Yan tarafında bulunan iki katlı raf modülü ile ihtiyaçlarınız için yeterli bir depolama alanı sunan çalışma masası, hem çizim hem yazı işleriniz için konforlu ortamı sağlayacak nitelikte.

8. Çok fonksiyonlu çalışma masaları ile konforlu bir çalışma ortamı

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Gerektiğinde iki kişinin de rahatlıkla çalışabileceği bir çalışma masasına ihtiyacınız varsa Homooi markasının iki kişilik ahşap çalışma masası modeli sizin için harika bir alternatif olabilir. İki kişinin yan yana konforlu bir şekilde çalışabileceği genişlikteki çalışma masası, bilgisayar monitörünü veya dizüstü bilgisayarı daha ergonomik kullanabilmek için göz hizasına yerleştirebileceğiniz platformu ile konforlu bir kullanım sunar. İster ofisinizde ister evinizde kullanabileceğiniz bu çok işlevli model, huzurlu bir çalışma ortamı için tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak özelliklere sahip.

9. Dar alanlar sizin için problem olmasın!

1+1 evinizde çok yer kaplamayacak bir çalışma ortamı oluşturmak istiyorsanız fonksiyonel bir çalışma masası almak sizin için doğru bir seçim olur. Duvara monte edilen bu çalışma masasını kullanmadığınız zamanlarda katlayabilir, böylece ferah bir alan oluşturabilirsiniz. Metal profil malzemeden üretilen ayakları ile uzun ömürlü bir kullanım sunan çalışma masasını paket içerisinde yer alan bağlantı parçaları, vidalar ve dübelleri kullanarak duvara monte edebilirsiniz. Ayrıca paket içeriğinde yer alan kurulum kılavuzu sayesinde montaj işlemini kendiniz çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

10. Modern ve sade tasarımları denemenizin vakti gelmedi mi?

Dekorasyonda sade ve modern tasarımlar kullanmayı seviyor ve zevkinize uygun bir çalışma masası arıyorsanız Koordinat Mobilya markasının kitaplıklı çalışma masası modeline mutlaka göz atmanızı öneririz. Beyaz çalışma masası ile kırmızı kitaplık modülünün bir arada olduğu modern tasarımlı çalışma masasını ister çalışma odasında ister salonun uygun bir köşesinde konumlandırabilirsiniz. Masanın çalışma bölümüne dizüstü bilgisayar, not defteri ve kırtasiye malzemeleri gibi ihtiyaçlarınızı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Sağ tarafta bulunan kitaplık bölümüne ise elinizin altında bulunmasını istediğiniz kitaplarınızın yanı sıra sevdiğiniz dekoratif eşyaları da yerleştirerek şık ve keyifli bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Kansorejen madde içermeyen ürünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

11. Nostalji sevenler için ideal bir model

Geçmiş yılların rujunu taşıyan nostaljik mobilyaları seviyor ve kaliteli bir çalışma masası arıyorsanız bu model tam aradığınız ürün olabilir. Ceviz ağacından imal edilen, aslan ayak tasarımı ve eskitilmiş kulplarıyla son derece şık görünen bu çalışma masasını salonunuzun baş köşesine bile konumlandırabilirsiniz. Üst kısmında iki raf ve dört çekmece bulunan çalışma masası, alt bölümdeki geniş çekmecesiyle yeterli bir depolama alanı sunar. 110 cm genişliği, 70 cm derinliği ile son derece yeterli bir kullanım alanı sunan çalışma masası modeli, 76 cm'lik yüksekliğiyle konforlu bir şekilde çalışmanıza olanak tanır.



