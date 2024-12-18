'Sağlam karla her yer bembeyaz olacak' deyip duyurdular! İstanbullular dikkat 'O sene bu sene'

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Soğuk hava kendini hissettirmeye devam ederken herkes kar tahminlerini merak etmeye başladı. Özellikle bu sene ne kadar kar yağacağı, her yerin beyaz örtüyle kaplandığı günlerin gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Son olarak Hava Forum'dan "İstanbullulara müjde" denilerek bir kar tahmini geldi.

"O SENE BU SENE"

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda "O sene bu sene İstanbul! En az 1 ya da 2 "sağlam" kar yağışlı dalga size yeter mi?" ifadeleri kullanıldı.

"KAR YAĞIŞLI HAVA DALGALARI BEKLİYORUZ! EN AZ BİR YA DA İKİ KERE"

Hesapta paylaşılan videodaki iddialarda ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbullular sizlere müjdemiz var. Çalıştırdığımız simülasyonlara ve yaptığımız analizlere göre bu kış Ocak, Şubat, Mart aylarında İstanbul'da en az bir ya da iki kere tüm megakenti bembeyaz edebilecek halk arasında 'sağlam' olarak tabir edilen kar yağışlı hava dalgaları bekliyoruz"

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de 5 günlük hava durumu tahmini geldi.

19 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

20 ARALIK CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

21 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

22 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

23 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ