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'Sağlam karla her yer bembeyaz olacak' deyip duyurdular! İstanbullular dikkat 'O sene bu sene'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.12.2024 14:30
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Hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? İstanbul'a kar gelecek mi? Kış ayları iyiden iyiye kendini hissettirmeye devam ederken kar yağışıyla ilgili beklentiler de araştırılmaya başlandı. Özellikle geçen kış İstanbul'da etkili bir kar yağışı gerçekleşmemesi bu kış için beklentileri artırdı. Peki, tahminler ne diyor? Hava Forum, İstanbullular için dikkat çeken bir kar yağışı iddiası ortaya attı. Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 5 günlük hava durumu tahminini paylaştı.

'Sağlam karla her yer bembeyaz olacak' deyip duyurdular! İstanbullular dikkat 'O sene bu sene'

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Soğuk hava kendini hissettirmeye devam ederken herkes kar tahminlerini merak etmeye başladı. Özellikle bu sene ne kadar kar yağacağı, her yerin beyaz örtüyle kaplandığı günlerin gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Son olarak Hava Forum'dan "İstanbullulara müjde" denilerek bir kar tahmini geldi.

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"O SENE BU SENE"

Hava Forum'dan yapılan paylaşımda "O sene bu sene İstanbul! En az 1 ya da 2 "sağlam" kar yağışlı dalga size yeter mi?" ifadeleri kullanıldı.

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"KAR YAĞIŞLI HAVA DALGALARI BEKLİYORUZ! EN AZ BİR YA DA İKİ KERE"

Hesapta paylaşılan videodaki iddialarda ise şu ifadelere yer verildi:

"İstanbullular sizlere müjdemiz var. Çalıştırdığımız simülasyonlara ve yaptığımız analizlere göre bu kış Ocak, Şubat, Mart aylarında İstanbul'da en az bir ya da iki kere tüm megakenti bembeyaz edebilecek halk arasında 'sağlam' olarak tabir edilen kar yağışlı hava dalgaları bekliyoruz"

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Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de 5 günlük hava durumu tahmini geldi.

19 ARALIK PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNİ

19

20 ARALIK CUMA HAVA DURUMU TAHMİNİ

20

21 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

21

22 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU TAHMİNİ

22

23 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU TAHMİNİ

23

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hava durumu meteoroloji istanbul'a kar yağacak mı İstanbul’a ne zaman kar yağacak
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