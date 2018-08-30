Sağlamlığı ile dikkat çeken telefon: AGM X3!

Güçlü ve sağlam telefonları ile ün salmış olan AGM, yeni telefonu AGM X3’ü kullanıcıların beğenisine sundu. Dünyanın en sağlam akıllı telefonu olduğu iddia edilen AGM X3’ü diğer sağlamlık odaklı telefonlardan ayıran en büyük özelliği ise tasarımı.

Bildiğiniz gibi sağlamlık odaklı telefonlar genellikle şık bir görünüme sahip olmaz. Ana odak noktası koruma olduğu için daha kaba ve düz bir tasarım tercih edilir. Kısacası biraz hileli bir savunma tasarımına sahiptirler.

Ancak AGM, yeni modelinde tasarım konusunda da bir hayli değişime uğramış. Son derece şık bir görünüme sahip olan AGM X3’ün önceki nesle göre kalınlığı yüzde 25 oranında, ağırlığı ise yüzde 13.6 oranında azaltılmış durumda.

AGM firmasına göre yeni X3, bu zamana kadarki en sağlam telefon. Suya ve toza karşı dayanıklı olan AGM X3, darbelere karşı dayanıklılığını da MIL-STD-810G sertifikasıyla gösteriyor. En dikkat çeken detay ise modelin -30 dereceye kadar soğuğa ve 60 dereceye kadar sıcaklığa dayanabiliyor oluşu.

AGM X3 tanıtıldı!