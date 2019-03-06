Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, düz paket yönetmeliğinde yeni tütün ürünlerinin önünü açabilecek ifadeler olduğunu söyledi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Prof.Dr.Dağlı, tütün mamullerinin üretim şekline, etiketlenmesine ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik metnine dikkat çekti. Dağlı, " Tütün kontrolünü olumsuz etkileyebilecek; “elektronik sigara” ve “ısıtılmış tütün ürünü” pazarlanmasının önünü açabilecek tanımlamalar yer aldığı endişesini taşıyarak; halk sağlığını korumak üzere açıklama yapmak gereğini görmüş bulunmaktayız." dedi. Sigaraların reklam unsuru taşımayacak şekilde tek tip düz pakette satışa sunulmasının Kasım 2018’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını hatırlatan Prof. Dr. Elif Dağlı, "Tütün kontrol konusunda çok önemli bir kazanım olan bu yasanın uygulanmasına ilişkin bir ay içinde hazırlanması beklenen yönetmeliğin gecikmesinin endişelere yol açtı" ifadelerini kullandı. Heyecanla beklenen ve “Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine ilişkin Usul ve Esaslar hakkında yönetmelik” başlığı ile yayınlanan yönetmeliğin, 1 Mart 2019 tarihinde 30701 sayılı resmi gazetede ile yayınlandığını söyleyen Prof. Dr. Elif Dağlı bu yönetmelik ile tütün mamullerinin düz ve standart biçimde etiketlenmesi, paketlenmesi yanında girdi, emisyon ve raporlama yükümlülüklerinin belirlenmesinin amaçlandığını söyledi.

"Yönetmelikteki bazı ibarelere karşı endişelerimiz var"

Yönetmeliğin daha önceki tütün kontrolü mevzuatlarında bulunmayan tütün mamulünden farklı olduğu vurgulanan “içimlik tütün ürünü” tanımını kullanıldığını ifade eden Prof. Dr. Elif Dağlı, içimlik tütün ürününün sigara, sigarillo, puro, sarmalık kıyılmış, nargilelik ve puroluk tütünü kapsadığı, içimlik tütün ürünleri için “yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen” tabiri kullanıldığı bilgisini paylaştı. Yönetmeliğin 4. maddesinde bahsi geçen “tütün mamulü” için yanma süreci ibaresi kullanılmadığına dikkat çeken Prof.Dağlı, yine 8. maddede “yanma süreci olmaksızın emisyonları” ibaresinin bulunduğu kaydedildi. Yanma süreci olmaksızın emisyon veren ürünlerin ısıtılmış tütün ürünü ve elektronik sigara olduğunu söyleyen Prof. Dr. Elif Dağlı şöyle devam etti: "Tütün mamulü ve içimlik tütün ürünü ayrımının yanma süreci temelli tanımlanması ve girdi ve paketleme koşullarının farklı olmasının Türkiye’de satışı yasal olmayan ısıtılmış tütün ürünleri ve elektronik sigara pazarlanmasına imkan tanıyabileceği kanaatindeyiz. Düz paketin uygulanmasını tanımlayacak olan yönetmelikte genel uyarılar, bilgi mesajları, birleşik sağlık uyarıları ve bunların ambalaj uygulamaları ile karar verici organlar belirlenmemiş olduğundan belirtilen 5 Temmuz 2019 tarihine yetişmesi gerçekçi görülmemekte ve bu yüzden düz paketin piyasaya ne zaman arz olacağına dair endişeler taşımaktayız."

