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Sağlığa zararlı et ve dezenfektan bulunan depoya jandarma baskını

02.04.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de baskın yapılan bir depoda, saklama şartlarına aykırı ve insan sağlığı açısından tehlike arz edecek çok miktarda hayvansal ürün ile dezenfektan ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını tehlikeye sokacak ürünlerin piyasaya sürülmesi ile ilgili yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu Tepebaşı’na bağlı Koyunlar mahallesinde bir çalışma yapıldı.

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Eskişehir’de baskın yapılan bir depoda, saklama şartlarına aykırı ve insan sağlığı açısından tehlike arz edecek çok miktarda hayvansal ürün ile dezenfektan ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde halk sağlığını tehlikeye sokacak ürünlerin piyasaya sürülmesi ile ilgili yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu Tepebaşı’na bağlı Koyunlar mahallesinde bir çalışma yapıldı. C.B. ve H.Ü isimli şahıslara ait bir depoda çok miktarda menşei belli olmayan el dezenfektanı ve hayvansal ürün bulunduğu bilgisinin alınması üzerine JASAT Dedektif Timleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince müşterek operasyon başlatılarak şahıslara ait depo ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda, saklama şartlarına aykırı ve insan sağlığı açısından tehlike arz edecek şekilde bulundurulan menşei ve üretim tarihi belli olmayan 162 kilo büyükbaş hayvan kemiği, 20 kilo büyükbaş hayvan bağırsağı, 50 kilo hayvansal iç yağ ve 10 kilo ciğer nevi sakatat ele geçirildi. Aynı depoda menşei ve faturası bulunmayan 186 bin 400 adet tek kullanımlık 2 mililitrelik el dezenfektanı, 331 bin adet 1.5 mililitrelik çocuk el dezenfektan jeli,12 adet 150 mililitrelik antiseptik temizleme spreyi de bulundu.
İnsan sağlığı açısından tehlike arz eden hayvansal ürün ile dezenfektan ve türevleri Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken konuyla ilgili resmi işlemlerin başlatıldı ve ürünlerin yakalandığı depo mühürlenerek kapatıldı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı açıklamasında, "Ramazan ayı öncesinde haksız ve kolay kazanç sağlamak amacıyla halkımızın sağlığına zarar verecek her türlü faaliyetin takipçisi olmaya kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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