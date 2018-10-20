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Sağlığa zararlı maddeler içeren 15 bin oyuncak operasyonla ele geçirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerince İpsala - Kocaeli - İstanbul hattında gerçekleştirilen operasyon sonucunda sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin adet oyuncak ile 6 bin 250 adet saatin ele geçirildiği duyuruldu.

Sağlığa zararlı maddeler içeren 15 bin oyuncak operasyonla ele geçirildi

Burak KÖROĞLU, ANKARA (DHA) - Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gümrük muhafaza ekiplerince İpsala - Kocaeli - İstanbul hattında gerçekleştirilen operasyon sonucunda sağlığa zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin adet oyuncak ile 6 bin 250 adet saatin ele geçirildiği duyuruldu.

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İpsala'dan Türkiye'ye girerek Kocaeli-Dilovası Gümrük Müdürlüğüne gelen bir aracın, ülkeye giriş yaparken yükünü "hediyelik eşya"
olarak beyan etmesine karşın gümrük idaresine 'kumaş kırpıntısı' şeklinde beyanda bulunması üzerine takibe alındığı duyuruldu.

Ekiplerce gerçekleştirilen incelemede beyan edilen kumaş kırpıntısının antrepoda olduğu görülmesine rağmen aracın bir gün önce Kocaeli'nde bir depoya uğradığı belirlendi. Deponun yanında bulunan bir işyerine ait güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, araçta bulunan güvenlik mührünün koparılarak, eşyaların iki kamyonla depodan çıkarıldığı, başka araçla depoya getirilen kumaş kırpıntılarının da TIR aracına yüklendiği, daha sonra koparılan mührün yapıştırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince araçtan boşaltılarak kamyonlara yüklenen eşyaların götürüldüğü İstanbul'daki depoya, operasyon düzenlendi. Depoda hiçbir denetim ve kontrolden geçmemiş, çocukların sağlığına zararlı maddeler içeren yaklaşık 15 bin oyuncak ile 6 bin 250 adet kol saati ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ele geçirilen oyuncaklar ve saatler

Sağlığa zararlı maddeler içeren 15 bin oyuncak operasyonla ele geçirildiSağlığa zararlı maddeler içeren 15 bin oyuncak operasyonla ele geçirildiSağlığa zararlı maddeler içeren 15 bin oyuncak operasyonla ele geçirildiSağlığa zararlı maddeler içeren 15 bin oyuncak operasyonla ele geçirildi

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