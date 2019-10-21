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Sağlığı da huzuru da memleketinde buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

İstanbul'da uzun yıllar farklı sektörlerde çalıştıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle memleketi Samsun'un Ladik ilçesine yerleşen ve doğayla iç içe bir restoran işletmeye başlayan 57 yaşındaki Şenol Tiryaki, aradığı huzura ve sağlığına kavuştu - Şenol Tiryaki: - "En önemlisi sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor"

İstanbul'da uzun yıllar farklı sektörlerde çalıştıktan sonra memleketi Samsun'un Ladik ilçesine yerleşen 57 yaşındaki Şenol Tiryaki, aradığı huzura ve sağlığa kavuştu.

Turizm sektörünün yanı sıra farklı iş kollarında çalıştıktan sonra yakalandığı akciğer enfeksiyonu nedeniyle uzun ve yorucu bir tedavi süreci geçiren Tiryaki, daha sağlıklı bir yaşama kavuşabilmek için eşiyle birlikte memleketi Ladik'e yerleşti.

Ladik'te önce kaz yetiştirmeye başlayan Tiryaki, ardından Ladik Gölü'nün kıyısına el işçiliği ile içinde de doğal malzemeler kullandığı restoranını inşa ederek işletmeye başladı.

Restoranda müşterilerine yetiştirdiği kazlardan yaptığı tirit ile kuzu tandır ikram eden, tatlı olarak ise manda yoğurdu ve pekmez sunan Tiryaki, ilçeye dışarıdan da konuklar çekmeye başladı.

Şenol Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketine dönerek huzura ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Bir dönem turizm sektöründe şoför olarak çalıştığını, kırka yakın ülke ve Türkiye'nin tüm illerini gezme imkanı bulduğunu belirten Tiryaki, daha sonra ticarete atıldığını, oto lastiği işi yaparken yakalandığı akciğer enfeksiyonu nedeniyle 15 gün yoğun bakımda kaldığını anlattı.

Doktorların da tavsiyesiyle temiz havası olan memleketine yerleştiğini dile getiren Tiryaki, "Burada oksijen bol her şey doğal. Restoranın da doğal olmasını istedim. Dizaynı, tasarımı ve bütün altyapısı kendime ait. Masalar sandalyeler hep el emeği. Buranın doğal olmasını istedim. Burada kablo ve cam harici sanayi ürünü hiçbir şey yok. Masalar el işlemeciliği kütük masa. İnsanlar da bunlardan hoşlanıyor. Biz de böyle bir konsept izledik, güzel de oldu sanırım. Gelenler de beğeniyor." ifadelerini kullandı.

"En önemlisi sağlık. Sağlık olmayınca hiçbir şey olmuyor." diyen Tiryaki, memlekine dönerek doğru bir karar verdiğini, yaşadığı yer ve yaptığı işten huzur bulduğunu ifade etti.

Restorana şehir dışından gelen müşteriler de Ladik'in çok güzel bir ilçe olduğunu, Tiryaki'nin sunduğu doğal yiyeceklerin de oldukça lezzeti olduğunu ifade ettiler.

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ahşap Ladik restoran Samsun Şenol Tiryaki

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