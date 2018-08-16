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Sağlığı ve tasarruf için makam aracı yerine bisikleti tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

SGK Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay: - "Yılda yaklaşık 3 bin 700 kilometre yolu makam aracı yerine bisikletimle gidip geliyorum. Bu sayede hem sağlıklı kalıyorum hem de tasarruf ediyorum. Bu şekilde halimden gayet memnunum"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, yaklaşık iki yıldır makam aracı yerine bisiklet kullanmayı tercih ediyor.

Ordu'da 2016 yılında göreve başlayan Günay, hem sağlığı için hem de tasarruf amacıyla mesaiye bisikletiyle gidiyor.

Her gün yaklaşık 15 kilometre yolu bisikletiyle kateden Günay, yılda bin liranın üzerinde de tasarruf sağlıyor.

Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikleti tercih etmesindeki amacının sağlık ve tasarruf olduğunu dile getirdi.

Bisiklet kullanmanın çocukluğundan bu yana hobisi olduğunu aktaran Günay, yağmurlu günler dışında bisiklet kullandığını anlattı.

Zorunlu kalmadığı sürece makam aracını tercih etmediğini vurgulayan Günay, bisiklet kullanarak çevre kirliliğiyle mücadeleye de katkı sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Bisiklet ile devlete yıllık bin liranın üzerinde tasarruf sağladığını ifade eden Günay, "Yılda yaklaşık 3 bin 700 kilometre yolu makam aracı yerine bisikletimle gidip geliyorum. Bu sayede hem sağlıklı kalıyorum hem de tasarruf ediyorum. Ben bu şekilde halimden gayet memnunum." dedi.

Tasarrufun son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelerin ardından daha da önem kazandığını belirten Günay, "Akaryakıtı dışarıdan alıp dolar karşılığında ödeme yapıyoruz. Ben de böyle yaparak gereksiz harcamanın önüne geçmiş oluyorum ve Amerika'nın parasına destek olmuyorum." ifadelerini kullandı.

Günay, herkese bisiklet kullanmayı tavsiye ederek, bunun trafik yoğunluğunu da önleyeceğini vurguladı.

Bisiklet kullanırken trafik kurallara uyduğunu, spor kıyafetler tercih ettiğini ve kask kullandığını da belirten Günay, "Sabah çok erken kalkıyorum, spor elbiselerimi giymek suretiyle bisiklete biniyorum, iş yerine geliyorum. İş yerinde kıyafetlerimi değiştiriyorum ve resmi kıyafetimi giyiyorum. Hiçbir şekilde bisiklet kullanırken trafik kurallarını da ihmal etmiyorum. Bütün kuralları uygulamaya çalışıyorum." diye konuştu.

Günay, ülke ekonomisine ciddi katkısının olacağını düşündüğü bisiklet kullanımının çocuklara erken yaşlarda aşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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