İSTANBUL (AA) - Medicana Sağlık Grubu ile Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle başlattığı "Sağlığın İçin Harekete Geç" projesi kapsamında, "Zumba Kids" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik, Medicana Kadıköy Hastanesi'nden Kadıköy Belediyesi Kalamış Spor Merkezi’ne yürüyüşle başladı.
Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Özlem Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugünkü etkinliğimiz çocuklara yönelik Zumba Kids şovdu. Amacımız, Kadıköy halkında sağlıkla sporu ve dansı el ele yürütmek. İnşallah bu farkındalıkla başarılı olacağız." dedi.
Çocukları doğaya, hareket etmeye ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, "Zumba Kids"e, eski milli yüzücü Hakan Hatipoğlu da eşlik etti. Çocukların müzik eşliğinde senkronize dans ettiği günde, aileler de Medicana Kadıköy Hastanesi’nin uzman doktorlarından tavsiyeler aldı.
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