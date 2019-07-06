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Sağlığına kavuşan leyleğin uğurlanma anı gülümsetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menderes ilçesinde, sağ ayağından yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, sağ ayağından yaralı halde bulunan leylek, tedavisinin ardından doğaya salındı. O anları cep telefonuyla görüntüleyen görevlilerin leyleği uğurlama anları, videoyu izleyenlere tebessüm ettirdi. Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki Yoncaköy Mevkisi yakınlarından geçen vatandaşlar, 26 Haziran Çarşamba günü, yol kenarında sağ ayağından yaralı bir leylek buldu. Konudan haberdar edilen Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek leyleği teslim aldı. Tedaviye alınan leyleğin ayağından, saçma ile yaralandığı belirlendi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşturulan leyleğin, tekrar doğaya salınmasına karar verildi. Dün (cuma) iki görevli, doğaya bırakmak üzere leyleği Tahtalı Barajı yakınlarına getirdi. Salınan leylek bir süre çevrede yürüyerek gezindi. Kanat çırpan leylek, yakın mesafede uçtu, ancak görevlilerin yanından ayrılmadı. O anları görüntüleyen görevlinin "Başaracak" dediği duyuldu. Bir diğer görevlinin ise daha önce yaralı hayvanın bu şekilde hareket edemediğini ve sağlığına kavuştuğunu söylediği işitildi. Görüntüyü kaydeden görevlinin "Hadi kızım uç bakayım" demesiyle kanatlarını çırpan leylek, gökyüzüne yükselmeye başladı. Yine o anları kaydeden görevli, "Uçtu ve gitti. Hadi güle güle" sözleriyle ardından söylendi. Sağlığına kavuşan leyleğin gökyüzünde uçtuğunu gören ve keyiflenen görevlinin "Tekrar gelecek misin? Uçtun ve gittin galiba" demesi sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyenlere tebessüm ettirdi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Olayı öğrenmemizin ardından veteriner işlerindeki arkadaşlarımız hemen harekete geçti ve gereken tüm tedaviyi özenle gerçekleştirdi. Bizim için her canlı önemlidir. Her canlının yaşam hakkı konusunda gerekli özeni Menderes Belediyesi olarak gösteriyoruz. 10 gün süreyle tedavisi gerçekleşen leyleği tekrar özgürlüğüne kavuşturduk" dedi.

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