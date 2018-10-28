Sağlığına kavuşmak için ilik bekliyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan ve ilik kanseri teşhisi konulan 46 yaşındaki Dilek Koç, sağlığına kavuşmak için ilik bulunmasını bekliyor.

Yaklaşık 5 yıl önce damak kanserine yakalanan ve tedavisi sırasında ilik kanseri olduğunu öğrenen Koç, eşi Yücel Koç'un desteğiyle 4 yıldır ilik nakli için kök hücre arıyor.

Dilek Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce damakta oluşan yara sonucunda kanser olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ağzının içinden sıvı ve yaralardan alınan parçaların patolojiye gönderildiğini anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Ankara'dan gelen sonuçta kanser olduğumu öğrendim. Bu süreçte tedaviye başladım. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gittim. 2014'te ameliyat oldum. Damak içinden tümör alındı. 30 günlük ışın tedavisi geçirdim. Işın tedavisinin ardından geçirdiğim ameliyattan sonra da ilik kanseri olduğum ortaya çıktı." diye konuştu.

Koç, 4 yıldır sıvı gıdalarla beslendiğini dile getiren Koç, "O gün bu gündür sıvı alarak besleniyorum. 4 yıldır ilik nakli bekliyorum. Bütün vatandaşlarımıza sadece kendim için değil, bütün ilik nakli bekleyenler için bir çağrıda bulunuyorum; sadece kan vereceksiniz, rica ediyorum." diye konuştu.

Dilek Koç'un eşi Yücel Koç da ilik bulunması için 4 yıldır mücadele ettiklerini anlatarak, "Duyarlı insanlardan sadece 3 tüp kan istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Türkiye'de milyonlarca insanın beklediği gibi ilik istiyoruz. Bizlere kimse dönüş yapmadı. 4 yıldır çalmadığım kapı kalmadı, hiçbirinden dönüş olmadı. " ifadelerini kullandı.

