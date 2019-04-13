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Sağlığına kavuşunca 5 litrelik bidonla kana kana su içti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 3 yıldır diyalize giren böbrek hastası 34 yaşındaki Levent Ergin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşunca 5 litrelik bidonla kana kana su içti

Çanakkale’de 3 yıldır diyalize giren böbrek hastası 34 yaşındaki Levent Ergin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuşan Ergin, 5 litrelik bidonla kana kana su içti.
Çan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Levent Ergin, 3 yıl önce yürümede zorluk, güçlük ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde Levent Ergin’de yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği ortaya çıktı. 3 yıldır diyalize giren Levent Ergin, 2 yıl önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi’ne başvurdu. Levent Ergin’e beklediği haber 22 Şubat’ta Yalova’dan geldi. Yalova Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin ailesi tarafından organları bağışlandı. ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibi tarafından alınan böbrek, 23 Şubat gecesi Levent Ergin’e başarılı bir şekilde nakledildi. Ergin, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, "3 yıldır doktor kontrolünde haftada 2 kez diyalize girerek hayatını idame ettiriyor. Bu da günlük hayatında zorluklara sebep oluyor. Kendisi 2 yıl önce böbrek nakli olmak için merkezimize müracaat etti. Bu süre zarfında kendisi bir kez böbrek nakli çıktı. Telefonla arandı. Ama tam irtibat kurulmadığı için gelemedi. O nakil şansını değerlendiremedi. Yalova Devlet Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri merkezimize ulaştı. Yapılan tetkikler sonrası Levent Bey’e böbrek nakli sırası geldiği için böbreği kendisine başarılı bir operasyonla taktık. 3 Saat süren bir operasyon sonrası böbrek hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Çabucak idrar üretti. 1 litreye yakın idrar çıkardı. Hastamız hala daha kontrolümüz altında. Tetkiklerini yaptırıyor. Merkezimizde Levent beyle beraber 72’nci naklimizi gerçekleştirmiş olduk. Merkezimiz hızlı bir şekilde tüm Türkiye’ye hitap edecek durumda faaliyetini sürdürmektedir" şeklinde konuştu.
Böbrek nakliyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Levent Ergin ise, "Haftada 3 gün diyalize giriyordum. Diyaliz günleri tansiyonum düştüğü, sıvı çekildiği için çok zor bir gün geçiriyordum. Nakil olmanın en büyük güzelliği ise su içmek. Suya hasrettik, suya kavuştuk. Diyaliz döneminde hep arkadaşlarıma, ’Böbrek nakli olayım, 20 litrelik damacanayı dikeceğim’ derdim. Bu hayalimi 5 litrelik su bidonuyla gerçekleştirdim. Sağlığımıza kavuştuk. Çocuklarımla artık zaman geçirebiliyorum. Artık diyalize girmiyorum. Organ bağışını herkesin yapması gerekiyor. Çünkü çok nakil bekleyen hasta var" dedi.

Sağlığına kavuşunca 5 litrelik bidonla kana kana su içti

Sağlığına kavuşunca 5 litrelik bidonla kana kana su içti

Sağlığına kavuşunca 5 litrelik bidonla kana kana su içti

Sağlığına kavuşunca 5 litrelik bidonla kana kana su içti

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