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Sağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana kebap' yemek oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2019 11:23 | Son Güncelleme

YEMEK borusu kanseri nedeniyle 1,5 yıl sadece su ve meyve suyu tüketebilen Mustafa Şanlı (47), Adana'da gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana kebap' yemek oldu

ADANA, (DHA) - YEMEK borusu kanseri nedeniyle 1,5 yıl sadece su ve meyve suyu tüketebilen Mustafa Şanlı (47), Adana'da gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu. Şanlı, yemek yemeye başladıktan sonra ilk olarak Adana'nın meşhur kebabını yiyerek memleketine döndü. Tedaviyi gerçekleştiren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü ise iyileşen hastası için esprili bir yorum yaparak "Adana kebabı her derde devadır" dedi.
Ankara'da yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Şanlı yutma güçlüğü, hızlı kilo kaybı ve göğsünde yanma hissi oluşunca hastaneye başvurdu. Yemek borusu kanseri teşhisi konulan hastanın tedavisine başlandı ancak yemek borusunu tıkayan tümör nedeniyle hiçbir şey yiyemez hale geldi ve 1,5 yılda 30 kilo verdi.
Tedavi arayışına giren Şanlı, Adana'da İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü'ye ulaştı. Prof. Dr. Gümürdülü tarafından yemek borusunda oluşan dar alanı genişletilerek metalik stent takıldı. Prof. Dr. Gümürdülü, hastanın yemek borusu alt ucu kanseri olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Yemek borusunda darlık vardı. Yemek borusu tıkandığında akciğere doğru delinme olur. Biz buna fistül diyoruz. Bu yüzden hasta su bile içtiğinde öksürüyordu. Hasta zaten kanser hastalığından dolayı değil, açlıktan bu hale gelmiş. Bu yüzden hastamız yedikçe düzelecektir. Zaten Adana kebabı her derde devadır derim ben. İçinde antioksidan dediğimiz soğan, sumak, biber, domates kısaca her şey var. Hastaya kebap yemesini ben önerdim."
YEMEK YİYEMEDİĞİ İÇİN 1,5 YILDA 30 KİLO VERDİ
1,5 yıl boyunca sadece su ve meyve suyu içerek beslenebildiği için 70 kilodan 40 kiloya kadar düşen ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan Mustafa Şanlı ise "Neredeyse gitmediğim doktor ve hastane kalmadı. Yüksel hocaya geldiğimizde su bile içemiyordum. Bana 'Adana kebabı yiyerek evine döneceksin' diye söz verdi. Sözünü de tuttu. Açlıktan midem neredeyse belime yapışmış haldeydi. Suyu içemiyor sadece dudaklarımı ıslatırken, Şimdi iki kişilik kebabı yiyip, üzerine ayranımı, şalgamımı bile içtim" dedi.

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Sağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana kebap' yemek olduSağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana kebap' yemek olduSağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana kebap' yemek olduSağlığına kavuşunca ilk işi 'Adana kebap' yemek oldu

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