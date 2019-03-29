HABER

Sağlığında bağışladığı organları 3 kişiye hayat verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2019 00:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki Metin Kaçar’ın organları 3 hastada hayat bulacak.

Sağlığında bağışladığı organları 3 kişiye hayat verecek

Balıkesir’de beyin ölümü gerçekleşen 52 yaşındaki Metin Kaçar’ın organları 3 hastada hayat bulacak. Kaçar’ın sağlığında organlarını bağışladığı ve bu konuda çok duyarlı olduğu ailesi tarafından ifade edildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine beyin kanaması nedeniyle getirilen 52 yaşındaki Metin Kaçar yapılan tüm müdahalelere rağmen, gerçekleştirilen tetkikler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiği anlaşıldı. Beyin ölümü tespiti sonrası Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Organ ve Doku Nakil koordinatörleri Uzm. Dr. A. Ömer Atsal ve Fuat Çöken, beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile irtibata geçti. Görüşmede babalarının sağlığında böyle bir vasiyeti olduğunu söyleyen ve organ bağışı konusunda oldukça duyarlı olduklarını ifade eden kızı Merve Maviş tarafından organ bağışına onay verildi. Onay üzerine Hastanesi Organ ve Doku Nakil koordinatörleri Uzm. Dr. A. Ömer Atsal ve Fuat Çöken gerekli birimlerle irtibata geçti. İstanbul Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi kalp nakli ekipleri Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi böbrek nakli ekipleri ise karayolu ile Balıkesir’e geldi. Gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından Metin Kaçar’ın böbrekleri Bursa’ya, kalbi ise İstanbul’da organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

Sağlığında bağışladığı organları 3 kişiye hayat verecek

Sağlığında bağışladığı organları 3 kişiye hayat verecek

Sağlığında bağışladığı organları 3 kişiye hayat verecek

Sağlığında bağışladığı organları 3 kişiye hayat verecek

PARTNER'Kız sıkıldı artık''Kız sıkıldı artık'
Pipisinin üstünden işeyen çocuğa cerrahi müdahalePipisinin üstünden işeyen çocuğa cerrahi müdahale
Her 100 kişiden 3’ü OKB’liHer 100 kişiden 3’ü OKB’li
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

Amedsporlu Mansur Çalar'a indirim!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Sabah uyandığında ailesinin cesetlerini buldu! Çok acı olay

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

Erdoğan 'sorumlusu benim' dedi ve duyurdu: Seçimden sonra...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Hamilelikte kalça ağrısı olanlar dikkat!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Yanık izi nasıl geçer?

Yanık izi nasıl geçer?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.