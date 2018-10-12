Sağlığınız için en az 15 saniye

Dokunduğumuz her yerde çok sayıda mikroorganizma bulunuyor. Özellikle alışveriş merkezleri, okullar ve işyerlerindeki kapı kolları, asansör düğmeleri, tırabzanlar, bankamatik düğmeleri, para, çiğ sebze ve meyveler, lavabolardaki çeşme başlıkları enfeksiyonların en çok bulunduğu ve en hızlı yayıldığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumdan en çok etkilenense çocuklar. Birçok hastalığın salgın haline dönüşmesi ise doğru ve yeterli el yıkamamaktan kaynaklanıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Asiye Yir, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü öncesinde doğru el yıkama kuralları ve hijyen yetersizliğinde karşılaşılan hastalıklar hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL,(DHA)-HASTALIKLARIN salgın haline dönüşmesinin en önemli nedeni olarak doğru ve yeterli el yıkamamak gösteriliyor. El yıkamada sürenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Asiye Yir, "El yıkama süresi sabunla 15 saniyedir. Hijyenik el yıkama ise antimikrobiyal sabunlarla 40 saniyedir" uyarısında bulundu.

"HER GÜN 5 BİNDEN FAZLA ÇOCUK BU SEBEPLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Dünyada her gün 5 yaşından küçük 5 binden fazla çocuğun ishal yüzünden hayatını kaybettiği bilgisini aktaran Uz. Dr. Asiye Yir, "İshale yol açan, kısmen temiz olmayan su, temel arındırma olanaklarının bulunmaması ve yetersiz hijyendir. Çocuklar bu durumdan daha fazla etkilenmektedir. 2008’de Birleşmiş Milletler tarafından 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü ilan edilmiştir. Dünya El Yıkama Günü ile amaçlanan çocuklara ve okullara dikkat çekerek el yıkama ile önlenebilecek ishal ve grip gibi hastalıkların önüne geçmektir. Aynı zamanda hijyenik koşullarda yaşayamayan çocuklar için de bir farkındalık oluşturmaktır" dedi.

"İSHAL, GRİP VE NEZLENİN EN BÜYÜK NEDENİ HİJYENİK OLMAYAN ORTAMLAR"

"İshal, grip, nezle gibi soğuk algınlığına neden olan viral enfeksiyonların en önemli etkeni eller ile yüzeylerden alınan enfeksiyonlardır" diyen Uz. Dr. Asiye Yir, "Bunun yanında konjonktivit adı verilen göz iltihaplanması da yine ellerin yetersiz ve yanlış yıkanmasından dolayı kolayca bulaşabilmektedir" ifadelerini kullandı.