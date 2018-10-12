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Sağlığınız için en az 15 saniye

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

HASTALIKLARIN salgın haline dönüşmesinin en önemli nedeni olarak doğru ve yeterli el yıkamamak gösteriliyor.

Sağlığınız için en az 15 saniye

İSTANBUL,(DHA)-HASTALIKLARIN salgın haline dönüşmesinin en önemli nedeni olarak doğru ve yeterli el yıkamamak gösteriliyor. El yıkamada sürenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Asiye Yir, "El yıkama süresi sabunla 15 saniyedir. Hijyenik el yıkama ise antimikrobiyal sabunlarla 40 saniyedir" uyarısında bulundu.

Dokunduğumuz her yerde çok sayıda mikroorganizma bulunuyor. Özellikle alışveriş merkezleri, okullar ve işyerlerindeki kapı kolları, asansör düğmeleri, tırabzanlar, bankamatik düğmeleri, para, çiğ sebze ve meyveler, lavabolardaki çeşme başlıkları enfeksiyonların en çok bulunduğu ve en hızlı yayıldığı yerler olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumdan en çok etkilenense çocuklar. Birçok hastalığın salgın haline dönüşmesi ise doğru ve yeterli el yıkamamaktan kaynaklanıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Asiye Yir, 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü öncesinde doğru el yıkama kuralları ve hijyen yetersizliğinde karşılaşılan hastalıklar hakkında bilgi verdi.

"HER GÜN 5 BİNDEN FAZLA ÇOCUK BU SEBEPLE HAYATINI KAYBEDİYOR"

Dünyada her gün 5 yaşından küçük 5 binden fazla çocuğun ishal yüzünden hayatını kaybettiği bilgisini aktaran Uz. Dr. Asiye Yir, "İshale yol açan, kısmen temiz olmayan su, temel arındırma olanaklarının bulunmaması ve yetersiz hijyendir. Çocuklar bu durumdan daha fazla etkilenmektedir. 2008’de Birleşmiş Milletler tarafından 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü ilan edilmiştir. Dünya El Yıkama Günü ile amaçlanan çocuklara ve okullara dikkat çekerek el yıkama ile önlenebilecek ishal ve grip gibi hastalıkların önüne geçmektir. Aynı zamanda hijyenik koşullarda yaşayamayan çocuklar için de bir farkındalık oluşturmaktır" dedi.

"İSHAL, GRİP VE NEZLENİN EN BÜYÜK NEDENİ HİJYENİK OLMAYAN ORTAMLAR"

"İshal, grip, nezle gibi soğuk algınlığına neden olan viral enfeksiyonların en önemli etkeni eller ile yüzeylerden alınan enfeksiyonlardır" diyen Uz. Dr. Asiye Yir, "Bunun yanında konjonktivit adı verilen göz iltihaplanması da yine ellerin yetersiz ve yanlış yıkanmasından dolayı kolayca bulaşabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL EL YIKAMA SÜRESİ 15 SANİYE"

Ellerde başparmak, parmak araları ve parmak uçlarının en sık temas edilen noktalar oldukları için daha fazla mikroorganizma barındırdığını söyleyen Uz. Dr. Asiye Yir, " Belirli bir süre ve uygun teknikle yıkanmadığı takdirde mikroorganizmalar ellerden temizlenememektedir. Sosyal el yıkamada yani gün içinde ellerin yıkanması gereken durumlar oluştuğunda önerilen yıkama süresi normal bir sabunla ve 15 saniyedir. Hijyenik el yıkama ise antimikrobiyal sabunlar ile kendiliğinden kuruyan alkol bazlı antiseptikler kullanılarak yapılır ve önerilen süre en az 40 saniyedir" şeklinde açıklamada bulundu.

"NE ZAMAN YIKANMALI"

Eller ile bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için tavsiyelerde bulunan Uz. Dr. Asiye Yir şunları söyledi:

"Yemek hazırlamadan önce ve sonra, yemek yemeden önce ve yedikten sonra, hasta biri ile temastan sonra, tuvalet sonrası, çocuk bezi değiştirdikten sonra, burun temizleme, öksürük ve hapşırık sonrası, hayvanla, hayvan yemi ve hayvan atıkları ile temas sonrası, evcil hayvana dokunma sonrası, toplumda ortak kullanılan araçların kullanımından sonra (toplu taşıma araçları, para alış-verişi, telefon vb.), çöple temas sonrası mutlaka eller en az 15 saniye olacak şekilde ve parmak araları, tırnak araları ile el bilekleri dahil olmak üzere yıkanmalıdır."

(FOTOĞRAFLI)

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