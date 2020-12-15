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Sağlığınızı bir dakikada kontrol etmenin basit yolu! Dilinize kaşığı sürün ve...

15.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Sağlığınızı bir dakikada kontrol etmenin basit yolu! Dilinize kaşığı sürün ve...

Hepimiz sağlık durumumuzu takip etmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ancak, çok azımız doktora gitmeyi seviyoruz. Evinizden çıkmadan sağlık kontrolü yapmanın basit bir yolunu bulduk.

Bir kaşık alın ve dilin tüm yüzeyine sürün ve bol miktarda tükürük ile ıslatın.
Kaşığı şeffaf plastik bir torbaya koyun ve parlak bir ışık altına koyun. (Güneş veya lamba)
1 dakika bekleyin ve kaşığı kontrol edin.
Lekesiz veya koku içermeyen temiz bir kaşık, iç organlarınızın sağlığı ile ilgili sorun yaşamadığınız anlamına gelir.

KOKU VARSA...

Çürük gibi keskin bir koku varsa akciğerler veya mide ile ilgili sorunları, tatlı bir koku varsa diyabetle ilgili sorunları, amonyak böbreklerle ilgili sorunların var olduğunu gösterebilir.

LEKELER VARSA...

Kalın kaplamalı beyaz veya sarı leke tiroid bezi disfonksiyonu, mor leke bronşit, zayıf kan dolaşımı, yüksek kolesterol seviyesi, beyaz leke solunum yolu enfeksiyonu, turuncu böbrek hastalığını işaret edebilir.

*Bu yöntemin yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu unutmayın.

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