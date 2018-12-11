HABER

Sağlığınızı çocukken yedikleriniz belirliyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.12.2018 10:44 | Son Güncelleme

Çocukların sürekli hasta olmasının ardından beslenme alışkanlıkları yatıyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşamın temellerinin sağlam atılması için çocukluk çağından beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle .çocuklara beslenme alışkanlıkları kazandırılması konusunda oldukça titiz davranılması gerekiyor. Konuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ayşenur Kaya, çocukluk çağında bağırsak florası bozulunca kişilerin hasta olduğunu söylüyor. İşte konu ile ilgili bilinmesi gerekenler..

Sağlığınızı çocukken yedikleriniz belirliyor!

Sağlıklı yaşamın temelleri çocukluk çağında atılıyor. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşenur Kaya, “Çocuklarınızın bağışıklık sistemini probiyotikten zengin besinlerle güçlendirebilirsiniz. Özellikle bu mevsimde bol bol tarhana içirin, ev yoğurdu yedirin, doğal sirke ile yapılmış lahana turşusunu sofranızdan eksik etmeyin. Şeker-çikolata yerine Trabzon hurmasıyla lezzetli atıştırmalıklar yapın” dedi.

Bazı aileler çocuğunun çok sık hasta olmasından şikâyet eder. Grip, boğaz enfeksiyonu, alerjik hastalıklar veya bağırsak sorunları… Beslenme alışkanlıklarınızın çocuklarınızın sağlığında etkili olduğunu biliyor muydunuz? İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşenur Kaya, ailelere ışık tutacak önemli bilgiler verdi.

BAĞIRSAK FLORASI BOZULUNCA HASTA OLUYORLAR

Çocukluk çağında kazanılan alışkanlıklar bağışıklık sistemi üzerinde büyük rol oynar. Sağlıklı bir birey yetiştirmek için ailelerin sofralarında probiyotiklere geniş yer açmaları gerekir. Hazır gıdalar, sağlıklı beslenme alışkanlığını bozarak çocuğun alması gereken yararlı besinleri engeller. Ayrıca içerdiği katkı maddeleri reflüye sebep olarak bağışıklığı etkiler. Yaptığımız çalışmalar, besin alerjisi olan çocukların bağırsak florası ve bakteri çeşitliliğinin diğer çocuklardan farklı olduğunu gösterdi. Bu nedenle çocukların probiyotiklerden zengin beslenmesi bağırsak florasını düzenler ve alerjik hastalık gelişimini azaltabilir.

ABUR CUBUR MU ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIĞI MI?

Hamburger, patates kızartması, cips, çikolata, şeker veya gazlı içeceklerle çocuğunuzun sağlığı arasında bir seçim yapmalısınız. Eğer sizin fast food veya abur cubur yeme alışkanlığınız varsa muhtemelen çocuklarınız da onlara yedirdiğiniz besinlere alışacaktır. Bunun yerine çocuklarınıza tarhana çorbasını sevdirin, cips yerine atıştırmalık olarak ev yoğurdu veya doğal sirke ile yapılmış lahana turşusu verin. Pırasalı yumurta yapabilirsiniz. Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekle yapılmış peynirli sandviçler tercih edebilirsiniz. Zeytinyağlı, soğanlı mercimek köftesi yedirebilirsiniz. Yanında kefir veya ayran içirebilirsiniz. Tatlı yemek istiyorsa Trabzon hurmasını ezerek, ceviz veya fıstıkla karıştırıp lezzetli bir atıştırmalık yapabilirsiniz. Aynı şekilde muz, elma ve nar da yedirebilirsiniz.

SİGARA VE KÜFTEN UZAK TUTUN!

Beslenmenin yanı sıra çocuğunuzu sigara, küf ve rutubet ortamından uzak tutmak astım ve bronşit gelişimini azaltabilir. Çocuğun alerjisi olduğu maddeleri saptayıp, uzaklaştırabilirsek alerjik hastalıkların gelişimini engelleyebiliriz. Sık sık hasta olan, sürekli burun akıntısı veya tıkanıklığı olan, tekrarlayan öksürük ve hırıltısı olan hastalar çocuk immünoloji ve alerji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile alerji ve astım tedavisi yüz güldürücü sonuçlar verir.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Bu gıdalar gençlik veriyor!Bu gıdalar gençlik veriyor!
Bunu çoğu kadın yaşıyor! Eğer doktora gitmezseniz...Bunu çoğu kadın yaşıyor! Eğer doktora gitmezseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
beslenme sağlık

En Çok Okunan Haberler

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

CHP-İYİ Parti ittifakında kritik gün! 'Görüşmeleri noktalayın' talimatı

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık Salı güncel hava durumu raporu)

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Hadise'nin kıyafeti olay oldu: Göğüsler fırlamış

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Ve Ersun Yanal tamam! Flaş Comolli kararı

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! Erdoğan'dan flaş atama

İlginizi Çekebilir

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Ateş Böcekleri “kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın” diyor!

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Yavuz Dizdar uyardı: Üreme sağlığı tehlike altında

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Uzmanlar uyarıyor! Eğer siz de bunları görüyorsanız dikkat

Su damacanaları için korkutan uyarı

Su damacanaları için korkutan uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalp hastalıklarından koruyan besinler

Bu besinler kalp hastalıklarından koruyor

Tüp bebek tedavisi nedir? Tüp bebek tedavisinde yaş sınır var mıdır? Kaç yaşından sonra tüp bebek tedavisi başarısız olur?

43 yaşında sonra tüp bebek tedavisinde başarı yüzde 5'e düşüyor!

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Boyun fıtığı ile mikrocerrahinin avantajları

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Varis neden olur? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Kuvvet egzersizi nedir? Kuvvet egzersizi neden yapılır? Kuvvet egzersizi faydaları nelerdir?

Herkes sadece sporcular yapıyor sanıyor ama gerçek çok başkaymış!

Miyom nedir? Her miyom ameliyat gerektirir mi? Miyomlar ne zaman alınmalıdır?

Her dört kadından birinde görülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.