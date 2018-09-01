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"Sağlık alanında birebir ilişki, muhabbet ve tatmin de önemli"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Sağlık alanında yapılan işlerin ve çalışmaların lojistik alanının önemli olduğu kadar birebir ilişkinin, muhabbetin ve tatminin de çok önemi var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sağlık alanında yapılan işlerin ve çalışmaların lojistik alanının önemli olduğu kadar birebir ilişkinin, muhabbetin ve tatminin de çok önemi var." dedi.

Dağ, Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sendikacılık anlamında son yıllarda önemli bir mesafe katedildiğini belirtti.

Özellikle bir zamanlar sendika denildiğinde bazı çevrelerin ve sadece kamuda çalışan işçilerin akla geldiğini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bunu en iyi bilen Kırıkkale olması gerek. Herhalde en fazla kamuda çalışan işçi noktasında burası vardır. Sadece kamu sektöründe örgütlenen, kamu sektöründeki işçiler üzerinde de siyaset devşirmeye çalışan, bunun üzerinden sadece ve sadece kendi ideolojisi noktasında siyaset üretmeye çalışan, bunu bir yol olarak belleyen bir sendikacılıktan daha çözüm odaklı ve sivil toplumun da ön ve öncü olduğu bir anlayışa geçildi. Uzun yıllar yaşanan hak ihlallerinde elimizi rahatlatan, bize adım atmaya imkan veren önemli mücadeleleri bugüne kadar Memur-Sen'in yaptığını görmek bizi mutlu etmektedir."

Dağ, belediyeler ve iktidar vasıtasıyla birçok alanda hizmet etmeye çaba gösterdiklerini söyledi.

AK Parti kurulduğundan beri 16 yıldır Allah'ın bu hizmeti AK Parti'ye nasip ettiğini ve milletin de teveccüh gösterdiğini dile getiren Dağ, şöyle devam etti:

"Özellikle sağlık alanında hemen her gün yaşanan yüzlerce, binlerce hadisenin bizim bu dönemdeki icraatlar bakımından ne kadar ehemmiyet kesbettiğini gayet iyi biliyoruz. Sağlık alanında yapılan işlerin ve çalışmaların lojistik alanının önemli olduğu kadar birebir ilişkinin, muhabbetin ve tatminin de çok önemi var. Onun için sağlık alanında çalışan arkadaşlar çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. AK Parti dönemlerinde memnuniyet çok yüksek oldu. Bunu en azından bu noktalarda kalıcı tutmak bizim en önemli uğraşlarımızdan biri olacak. Tabii ki daha öteye götürmek istiyoruz. Biz iktidar olarak bunun ufkunu ortaya koyarız. Daha sonra bunun altını dolduracak olan çalışanlardır."

Genel kurula, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen katıldı.

Tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Recep Akdoğan, genel kurulda göreve yeniden seçildi.

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