"Sağlık alanında birebir ilişki, muhabbet ve tatmin de önemli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sağlık alanında yapılan işlerin ve çalışmaların lojistik alanının önemli olduğu kadar birebir ilişkinin, muhabbetin ve tatminin de çok önemi var." dedi.

Dağ, Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, sendikacılık anlamında son yıllarda önemli bir mesafe katedildiğini belirtti.

Özellikle bir zamanlar sendika denildiğinde bazı çevrelerin ve sadece kamuda çalışan işçilerin akla geldiğini ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bunu en iyi bilen Kırıkkale olması gerek. Herhalde en fazla kamuda çalışan işçi noktasında burası vardır. Sadece kamu sektöründe örgütlenen, kamu sektöründeki işçiler üzerinde de siyaset devşirmeye çalışan, bunun üzerinden sadece ve sadece kendi ideolojisi noktasında siyaset üretmeye çalışan, bunu bir yol olarak belleyen bir sendikacılıktan daha çözüm odaklı ve sivil toplumun da ön ve öncü olduğu bir anlayışa geçildi. Uzun yıllar yaşanan hak ihlallerinde elimizi rahatlatan, bize adım atmaya imkan veren önemli mücadeleleri bugüne kadar Memur-Sen'in yaptığını görmek bizi mutlu etmektedir."