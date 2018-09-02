"Sağlık alanında büyük başarıya imza attık"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkesindeki sağlık alanında büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.
Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan ve mevkidaşı Ceenbekov'a Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesinde fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende, Erdoğan ve Ceenbekov'a fahri doktora unvanı verildi, cübbeleri giydirildi.
Burada konuşan Ceenbekov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temelinin atılmasıyla ilgili, ülkede sağlık sektörüne katkı yapacak tıp fakültesinin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Kırgızistan'da sağlık alanında büyük bir başarıya imza attık. Türkiye'de sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından biliyorum. Türkiye'deki klinikler bile tam donanımlı ve teşekkülü olarak hizmet veriyor." dedi.
Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda Erdoğan'ın, "Türk-Kırgız ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İkili ilişkilerimizin gelişmesi için emek vereceğiz." ifadesine atıfta bulunan Ceenbekov, "Türk kardeşlerimizle her türlü iş birliğine hazırız." mesajını verdi.
"Manas Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin en başarılı örneğidir. Üniversitenin kardeşliğimize, dostluğumuza ve etnik barışa katkısı büyüktür." ifadesini kullanan Ceenbekov, üniversitenin yolsuzluktan uzak örnek bir eğitim kurumu olduğunun altını çizdi.
Üniversitenin Kırgız dilinin gelişmesine sağladığı katkının önemine işaret eden Ceenbekov, "Üniversitenizde Kırgızca eğitim verilmesi bizi sevindiriyor." diye konuştu.
Ceenbekov, yer altı kaynakları olmadan dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan Türkiye'deki teknolojik gelişmelerin örnek alınarak üniversitedeki uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Buradaki törenden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Ceenbekov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temelini attı.
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