"Sağlık alanında büyük başarıya imza attık"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkesindeki sağlık alanında büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan ve mevkidaşı Ceenbekov'a Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesinde fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Erdoğan ve Ceenbekov'a fahri doktora unvanı verildi, cübbeleri giydirildi.

Burada konuşan Ceenbekov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temelinin atılmasıyla ilgili, ülkede sağlık sektörüne katkı yapacak tıp fakültesinin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Kırgızistan'da sağlık alanında büyük bir başarıya imza attık. Türkiye'de sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından biliyorum. Türkiye'deki klinikler bile tam donanımlı ve teşekkülü olarak hizmet veriyor." dedi.

Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda Erdoğan'ın, "Türk-Kırgız ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İkili ilişkilerimizin gelişmesi için emek vereceğiz." ifadesine atıfta bulunan Ceenbekov, "Türk kardeşlerimizle her türlü iş birliğine hazırız." mesajını verdi.