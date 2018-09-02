HABER

"Sağlık alanında büyük başarıya imza attık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 12:42 | Son Güncelleme

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: - "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Kırgızistan'da sağlık alanında büyük bir başarıya imza attık" - "Türkiye'de sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından biliyorum. Türkiye'deki klinikler bile tam donanımlı ve teşekkülü olarak hizmet veriyor"

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ülkesindeki sağlık alanında büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunan Erdoğan ve mevkidaşı Ceenbekov'a Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesinde fahri doktora unvanı verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Erdoğan ve Ceenbekov'a fahri doktora unvanı verildi, cübbeleri giydirildi.

Burada konuşan Ceenbekov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temelinin atılmasıyla ilgili, ülkede sağlık sektörüne katkı yapacak tıp fakültesinin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Kırgızistan'da sağlık alanında büyük bir başarıya imza attık. Türkiye'de sağlık sektöründeki gelişmeleri yakından biliyorum. Türkiye'deki klinikler bile tam donanımlı ve teşekkülü olarak hizmet veriyor." dedi.

Kırgızistan-Türkiye İş Forumu'nda Erdoğan'ın, "Türk-Kırgız ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. İkili ilişkilerimizin gelişmesi için emek vereceğiz." ifadesine atıfta bulunan Ceenbekov, "Türk kardeşlerimizle her türlü iş birliğine hazırız." mesajını verdi.

"Manas Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin en başarılı örneğidir. Üniversitenin kardeşliğimize, dostluğumuza ve etnik barışa katkısı büyüktür." ifadesini kullanan Ceenbekov, üniversitenin yolsuzluktan uzak örnek bir eğitim kurumu olduğunun altını çizdi.

Üniversitenin Kırgız dilinin gelişmesine sağladığı katkının önemine işaret eden Ceenbekov, "Üniversitenizde Kırgızca eğitim verilmesi bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Ceenbekov, yer altı kaynakları olmadan dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasında yer alan Türkiye'deki teknolojik gelişmelerin örnek alınarak üniversitedeki uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Buradaki törenden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Ceenbekov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının temelini attı.

PARTNERÇiftçilerin kabusu geri döndü! Şimdi de...Çiftçilerin kabusu geri döndü! Şimdi de...
Maşukiye'de 'denetimsizlik' tepkisiMaşukiye'de 'denetimsizlik' tepkisi
Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajıErdoğan'dan yeni adli yıl mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bişkek KTMÜ

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Yeni görüntüler! FETÖ elebaşı Gülen'e şarkısını böyle dinletmiş

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Bedelli askerlikte başvuru sayısı 450 bine yaklaştı

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Karadeniz’de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

Şarbon hastalığı nedir, nasıl nereden bulaşır? (Şarbon hastalığı belirtileri)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.