"Sağlık alanında büyük yatırımlar yapıyoruz"

BİLECİK (AA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Bugüne kadar iyi noktaya getirdiğimiz sağlık reformunu daha iyi noktalara götürmemiz lazım. Sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla dünyada örnek gösterilmemiz lazım. Bunun için büyük yatırımlar yapıyoruz." dedi.
Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ekibiyle ilk programını memleketinde gerçekleştirmek isteğini söyledi.
"Bilecik, kendi memleketimiz ama bu topraklar ata yurdu. Sadece bizim atalarımızın yurdu değil sonuçta Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu topraklar." diyen Eldemir, "İnşaatımız fevkalade güzel yürüyor. 2019'un 5'inci ayında bitirilmesi planlanıyordu. Müteahhidi teşvik ettik. İnşallah kış ayı bitmeden mart gibi bitsin olsun istedik. O da gerekli çalışmayı yapacak. Bileciklilerin hayali olan, 5 yıldızlı otel konforunda bir hastaneye kavuşmuş olacağız inşallah." diye konuştu.
Sağlık alanında 2002 yılından sonra destan yazıldığını dile getiren Eldemir, şöyle devam etti:
"Destanlar yazdık. Çok başlılıktan tek hastaneye geçildi. İlaca herkes aynı yerden ulaşabilir oldu, herkes ambulans hizmetinden yararlanabilir oldu. Artık daha önemli bir noktadayız. İki günümüz eşit olursa ziyandayız. Bugüne kadar iyi noktaya getirdiğimiz sağlık reformunu daha iyi noktalara götürmemiz lazım. Sağlık alanında yapmış olduğumuz çalışmalarla dünyada örnek gösterilmemiz lazım. Bunun için büyük yatırımlar yapıyoruz."
Bakan Yardımcısı Eldemir, Vali Tahir Büyükakın ve Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı ziyaret etti, devlet hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Ve harekete geçildi! Türkiye'den dijital reklama dev boykot!
ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant: Türkiye'ye gümrük tarifeleri ABD için ciddi riskler yaratıyor
ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!
Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var
PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!
Beyoğlu'dan korku dolu anlar! Genç kadın otobüs durağında kanlar içerisinde bulundu!
TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Öyle bir hastalığı var ki! Görenler 12 yaşında sanıyor ama...
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Okuyucu Yorumları 0 yorum