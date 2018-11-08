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Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2018 06:52 | Son Güncelleme

Sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edildi.


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