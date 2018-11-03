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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 15:53 | Son Güncelleme

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Hukuk Genel Sekreteri Mustafa Tamur: - "Şiddeti önleyecek etkin ve caydırıcı bir teklif bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, sağlık alanında şiddeti önleyecek etkin ve caydırıcı bir teklif beklediklerini belirtti.

Tamur, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülen Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Teklifte, "Bakanlık kendi planlaması dahilinde, hastaların kaydını istediği hekimden silip kendi uygun gördüğü hekime alabilir." şeklinde ifade yer aldığına değinen Tamur, hastalar ve hekimler açısından sıkıntıya yol açabilecek bu maddenin, aile hekimliği uygulamasının kuruluş amacına ve sistemin özüne uyumsuz olduğunu belirtti.

Tamur, maddenin, hastanın hekim seçme hakkının bakanlık eliyle kullanılması ve ücretinin büyük kısmını kayıtlı hasta sayısı üzerinden alan hekim için de ücretinin bir sonraki ay ne olacağını bilememesi anlamına geleceğini öne sürdü.

Şiddeti önleyecek etkin ve caydırıcı bir teklif beklediklerini ifade eden Tamur, şöyle devam etti:

"Bizim şikayetimiz şiddet ve tehdit uygulayan kişilerin cezalarının çok az olması, ertelenmesi, paraya çevrilmesiydi. Bizim şikayetimiz, bu kişilerin sabah karakola gidip öğlenden sonra yine gelmesi, yine şiddet uygulamasıydı. Bizim şikayetimiz bize yapılan şiddet karşısında hala bu hastayla muhatap edilmemizdi ama gelen teklif şiddet zanlısının mutlaka savcılıkça da görülmesi dışında hiçbir faydalı içeriğe sahip değil."

Tamur, teklifte aile hekimleri için 30 gün yıllık izin hakkının yer aldığını ancak aile hekimlerinin izin hakkını kullanırken, gönüllü ve ücretsiz çalışacak başka birini bulmak zorunda kaldığını, aksi halde ücretinin yarısının kesildiğini aktardı.

İSTAHED Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melisa Menemencioğlu da teklifle sağlık sistemindeki sorunlara çare üretilmediğini, sorunların daha da derinleşeceğini ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Ülkenin sağlığı hepimiz için önemli. Bu bilinçle ülke sağlığının gidişatına katkı yapması imkansız olan bu kanun teklifinin geri çekilerek, bu konuda emek veren sivil toplum kuruluşları ve çalışanların sesini dinlemenizi önermek ve halkımıza önerilerimizin sebeplerini anlatmak bizim asıl görevimiz ve borcumuzdur."

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Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimliği İSTAHED

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