Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur, sağlık alanında şiddeti önleyecek etkin ve caydırıcı bir teklif beklediklerini belirtti.

Tamur, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülen Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Teklifte, "Bakanlık kendi planlaması dahilinde, hastaların kaydını istediği hekimden silip kendi uygun gördüğü hekime alabilir." şeklinde ifade yer aldığına değinen Tamur, hastalar ve hekimler açısından sıkıntıya yol açabilecek bu maddenin, aile hekimliği uygulamasının kuruluş amacına ve sistemin özüne uyumsuz olduğunu belirtti.

Tamur, maddenin, hastanın hekim seçme hakkının bakanlık eliyle kullanılması ve ücretinin büyük kısmını kayıtlı hasta sayısı üzerinden alan hekim için de ücretinin bir sonraki ay ne olacağını bilememesi anlamına geleceğini öne sürdü.

Şiddeti önleyecek etkin ve caydırıcı bir teklif beklediklerini ifade eden Tamur, şöyle devam etti: