Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Türkiye'de SGK ile sözleşmesi olmayan kurum sayısının azlığını da hesaba kattığımız zaman aslında hekimleri açlığa mahkum etmenin adı olarak tarifleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Suriye'nin Afrin bölgesinde "büyük bir insanlık dramı yaşandığını" savunarak nüfusun yüzde 80'inin göç etmek zorunda kıldığını, yerleşim yerlerinin isimlerinin Türkçe olarak değiştirildiğini ve zeytin tarlalarının talan edildiğini öne sürdü.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyon tartışmalarının günlerce sürdüğünü anımsatan Kurtulan, teklife göre, KHK'ler ile ihraç edilen hekimlerin ancak SGK ile sözleşmesi bulunmayan hastanelerde iş bulabileceklerini söyledi.
"Türkiye'de SGK ile sözleşmesi olmayan kurum sayısının azlığını da hesaba kattığımız zaman aslında hekimleri açlığa mahkum etmenin adı olarak tarifleyebiliriz." diyen Kurtulan, teklif ile Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) yetkilerinin de sınırlandırılmak istendiğini savundu.
Yeniden milletvekili seçilmelerine karşın HDP milletvekillerinin yargılama süreçlerinin durdurulmadığını, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Kurtulan, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in seçildiği günden beri tutuklu bulunduğunu söyledi.
Basın mensuplarının "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ahmet Türk'ün görüşme yaptığı söyleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Kurtulan, şöyle konuştu:
"Bu durum, partinin yetkili kurullarından alınmış bir karar ile planlanmış bir görüşme değil. Görüşme olduktan sonra öğrendiğimiz bir durumdur. Görüşme yapanlar da yalanlamadığına göre demek ki böyle bir durum oluşmuştur. İçeriğini ve kapsamını henüz biz de bilmiyoruz."
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