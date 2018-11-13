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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: - "Getirilen bu düzenleme çalışma haklarına kastediyor"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin çalışma haklarına kastettiğini ileri sürdü.

Şeker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanında düzenlemeleri öngören teklifin bugün TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacağını hatırlattı.

Ali Şeker, söz konusu yasa teklifinin "KHK mağdurlarına çalışma yasağı getiren" bir düzenleme olduğunu öne sürdü.

Teklifin, aynı zamanda tıp fakültesinden yeni mezun olan öğrencilere 600 gün çalışma yasağı getirdiğini ve bu insanları açlığa mahkum edeceğini iddia eden Şeker, "Çalışma hakkı devlet tarafından korunması gereken bir ortamda, bu getirilen düzenleme çalışma haklarına kastediyor, anayasal haklara maalesef tecavüz ediyor. Bu kapsamda teklifin 5. maddesinin geri çekilmesini talep ediyoruz." dedi.

Toplantıya, HDP Diyarbakır Milletvekili ve Meclis Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Semra Güzel ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara da katıldı.

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