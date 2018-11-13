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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 21:58 | Son Güncelleme

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı: - "Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin görevi ama görevlerini suistimal eden, sahte raporlarla, sahte sorularla sağlık hakkını suistimal eden hekimlere karşı da düzenleme yapılması kaçınılmazdır" - CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: - "Bu düzenleme özellikle halk sağlığını hedef alan bir düzenlemedir" - CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: - "Hukuk devletinin ruhuna uygun bir düzenleme yapılması beklentimiz var"

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, "Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin görevi ama görevlerini suistimal eden, sahte raporlarla, sahte sorularla sağlık hakkını suistimal eden hekimlere karşı da düzenleme yapılması kaçınılmazdır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "sağlıkta şiddete karşı önlemler yasasının", "sağlıkçıya şiddet yasasına" dönüştüğünü öne sürdü.

Kanun teklifinin, doktorların mezun olur olmaz açlığa mahkum edilecek bir teklif olduğunu savunan Şeker, "Düşünmeden getirdiniz bu yasa teklifini. AKP özetle tüm muhalefete sindirme avı, cadı avı yapıyor. Düşünen herkese yapılan bir soykırımdır bu. Bu düzenleme özellikle halk sağlığını hedef alan bir düzenlemedir. Bu teklif, anayasanın birçok maddesine temelinden aykırıdır. Anayasaya aykırı bir kanun teklifini getirdiniz, bize dayatıyorsunuz." dedi.

Şahsı adına söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin, sağlıkta şiddete karşı önlemler yasası tanımlamasına asla uymadığını, teklifin geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de saat başında bir doktorun hasta ya da yakını tarafından şiddete maruz kaldığını anlatan Emir, "Gelinen noktada sağlık emekçileri ciddi, tutarlı, aklı başında yasalar talep etmektedirler. Teklifte bulunan tek bir madde var o da bekleneni karşılamamaktadır." dedi.

Bir hekimle ilgili eğer bir suç varsa yargının zaten karar verdiğini kaydeden Emir, "İnsanları, FETÖ ile mücadele adı altında açlığa mahkum ederseniz bu vebalin altından kalkamazsınız. Hukuk devletinin ruhuna uygun bir düzenleme yapılması beklentimiz var. 5. madde açısından bakıldığında alınması gereken uzun bir yol var. Maddenin bu haliyle geçmesi gerçekten çok sakıncalıdır. Kişilere, ölçütleri belli olmayan soruşturmalarla 'sen doktor olamazsın' demeniz gerçekten büyük haksızlıktır. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da dünyada toplumun tüm sorunlarını çözmüş bir sağlık sistemine rastlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Sağlığın topluma etkisini hep birlikte müşahede ettiklerini ifade eden Ağralı, şöyle konuştu:

"Hastaların rehin alındığı bir dönemden gelindiği unutulmamalıdır. Sağlık çalışanlarının özverisiyle bugün bu sağlık hizmetlerinin kalitesini görmekteyiz. Tüm dünya sağlıkta şiddet sorunu ile karşılaşmaktadır. Ülkemizde şiddetin azaltılması konusunda hükümetlerimiz döneminde önemli çalışmalar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığının toplam verilerine bakıldığında 183 bin hekim çalışmakta, bunların yaklaşık 27 bini özel sağlık kuruluşlarında görev yapmaktadır. Bu yasa tasarısıyla ilgili konuşursak 15 Temmuz ihanetini ve sonuçlarını unutmamak lazım. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin görevi ama görevlerini suistimal eden, sahte raporlarla, sahte sorularla sağlık hakkını suistimal eden hekimlere karşı da düzenleme yapılması kaçınılmazdır."

Teklifin tümünün görüşmelerinin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi. Sancar, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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FETÖ kanun teklifi Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği TBMM

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