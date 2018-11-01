Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Ahmet Demircan, birinci basamak olarak aile hekimliğinin ihdas edildiğini, koruyucu sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve aile hekimliği eliyle verilir hale getirildiğini, ikinci basamakta altyapı iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine katılan hekimler ile sağlık personelinin hem sayısının arttırılması hem de hizmet mekanlarının kalitesinin yükseltilmesi için önemli adımlar atıldığını anımsattı.

Demircan, Türkiye'nin 2003'ten itibaren sağlıkta önemli bir şekilde birinci faz dönüşümünü yaptığını, sağlığın ve hizmetlerin erişiminde önemli adımlar atıldığını ve kolaylıklar sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu yatak sayılarına ilişkin istatistiki bilgiler paylaşan Demircan, önemli adımlardan bir tanesinin de sağlığın finansmanı ve sağlık hizmetinin ödenmesi konusu olduğunu söyledi. Demircan, "Daha önceden parçalı bir sigorta sistemi vardı. Çalışanlar için SSK, kendi hesabına çalışanlar için BAĞKUR, kamu çalışanları için Emekli Sandığı vardı. Kendi cebinden ödeyen önemli bir sayıda da halkımız mevcuttu. Bütün bunlar tek kurum adı altında birleştirildi. Sağlık güvencesi şemsiyesi, bütün vatandaşları kapsar şekilde genişletildi." diye konuştu.

Demircan, birinci faz gelişmenin ikinci faz gelişme ile devam ettiğini söyledi.

Teklifin, sağlıkla ilgili pek çok kanunda iyileştirme, düzenleme, düzeltme ve geliştirmeler yapan bir çalışma olduğunu ifade eden Demircan, sağlığın herkesin ortak meselesi olduğunu vurguladı.

Teklifle yapılan düzenlemeleri anlatan Demircan, en çok gündeme gelen konulardan birisinin sağlıkta şiddetle ilgili konu olduğunu söyledi.

- Sağlık çalışanlarına şiddet