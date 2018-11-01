Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin, "Şiddeti uygulayan kişilerin, faillerin, emniyette değil de savcılığa götürüldükten sonra işlemlerinin tamamlanması şeklinde bir düzenleme yapıyoruz." dedi.
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız başkanlığında toplandı.
Toplantıda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.
Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, yeni sisteme göre bir kanun teklifini görüşeceklerini söyledi.
Demircan, Türkiye'nin 2003'ten itibaren sağlıkta önemli bir şekilde birinci faz dönüşümünü yaptığını, sağlığın ve hizmetlerin erişiminde önemli adımlar atıldığını ve kolaylıklar sağlandığını söyledi.
Ahmet Demircan, birinci basamak olarak aile hekimliğinin ihdas edildiğini, koruyucu sağlık hizmetlerinin ücretsiz ve aile hekimliği eliyle verilir hale getirildiğini, ikinci basamakta altyapı iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine katılan hekimler ile sağlık personelinin hem sayısının arttırılması hem de hizmet mekanlarının kalitesinin yükseltilmesi için önemli adımlar atıldığını anımsattı.
Türkiye'nin sahip olduğu yatak sayılarına ilişkin istatistiki bilgiler paylaşan Demircan, önemli adımlardan bir tanesinin de sağlığın finansmanı ve sağlık hizmetinin ödenmesi konusu olduğunu söyledi. Demircan, "Daha önceden parçalı bir sigorta sistemi vardı. Çalışanlar için SSK, kendi hesabına çalışanlar için BAĞKUR, kamu çalışanları için Emekli Sandığı vardı. Kendi cebinden ödeyen önemli bir sayıda da halkımız mevcuttu. Bütün bunlar tek kurum adı altında birleştirildi. Sağlık güvencesi şemsiyesi, bütün vatandaşları kapsar şekilde genişletildi." diye konuştu.
Demircan, birinci faz gelişmenin ikinci faz gelişme ile devam ettiğini söyledi.
Teklifin, sağlıkla ilgili pek çok kanunda iyileştirme, düzenleme, düzeltme ve geliştirmeler yapan bir çalışma olduğunu ifade eden Demircan, sağlığın herkesin ortak meselesi olduğunu vurguladı.
Teklifle yapılan düzenlemeleri anlatan Demircan, en çok gündeme gelen konulardan birisinin sağlıkta şiddetle ilgili konu olduğunu söyledi.
- Sağlık çalışanlarına şiddet
Demircan, şöyle devam etti:
"Sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasını anlayabilmek mümkün değildir. İnsanların derdine deva bulmaya çalışan, insanların ıstırabını dindirmeye çalışan kişilere, meslek sahiplerine uygulanmakta olan bir takım şiddet girişimlerine karşı elbetteki yürütmenin alması gereken tedbirlere bu yasal düzenleme ile ilave bir adım atmış oluyoruz. Bu atmakta olduğumuz adımla, şiddeti uygulayan kişilerin, faillerin, emniyette değil de savcılığa götürüldükten sonra işlemlerinin tamamlanması şeklinde bir düzenleme yapıyoruz. Cezai müeyyidelerle ilgili kısımda Meclisimizin de elbette talepleri olacaktır. İnşallah önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığının TCK üzerinde yapacağı çalışmalarda gündeme getirilmesi gerekiyor."
Türkiye'nin, sigara ile mücadelede iyi bir trend yakaladığını ancak bu trentte bir düşüşün gözlemlendiğini dile getiren Demircan, "Tütün ile mücadeleyi daha da geliştirip, halkın sağlığının korunmasını sağlamak zorundayız. Tütünden doğan sonuçların milletimize, insanımıza, aynı zamanda devletimize, kamu maliyesine çok büyük yükleri olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili mücadelede burada yeni ilave tedbirler getiriliyor." diye konuştu.
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde mevzuatların Meclis tarafından hazırlandığını ve uygulayıcı olan bakanlıklara da zaman zaman görüşlerinin sorulduğun belirterek, "Bize sorulan görüşlerle ilgili olarak görüşlerimizi ilgili birimlere ilettik. Onlar size sundular. Sunulan düzenlemelere hükümet tarafı olarak mutabık olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.
Komisyonda teklifin görüşmeleri devam ediyor.
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