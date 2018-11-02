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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 01:11 | Son Güncelleme

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven: - "Devlet eğer bir kişiye, 'Ben seninle çalışmıyorum, sana güvenmiyorum' diyorsa devletin, sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu insanları da teslim etmeme hakkı vardır. Devlet bu tedbiri koyabilir" - AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan: - "Elbette ki devlet ve devleti yönetmek üzere millet tarafından görevlendirilmiş hükümetler, bu terörle mücadele hususunda üzerine düşeni yapacak. Yasalar, kurallar içerisinde bu mücadele sürdürülecek"

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, "Devlet eğer bir kişiye, 'Ben seninle çalışmıyorum, sana güvenmiyorum' diyorsa devletin, sağlığını korumak, güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu insanları da teslim etmeme hakkı vardır. Devlet bu tedbiri koyabilir." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alındı.

Milletvekillerinin teklife ilişkin eleştirilerini yanıtlayan Güven, Sağlık Bakanlığı Güvenlik Soruşturması Değerlendirme Komisyonunun çalışma şekliyle ilgili komisyonun bilgi sahibi olmasında yarar olduğunu düşündüğünü söyledi.

Güven, üç aydır komisyonun başkanlığını yaptığını, kimseye "Seni atamıyoruz." demediklerini, sadece bazı teyide muhtaç bilgileri olanları, bunları teyit etmek için ertelediklerini anlattı. Hiç kimseye ailesinden bir şey tespit edildiği için atanmamazlık yapılmadığını belirten Güven, şahsıyla ilgili hiçbir bulgusu olmayanların hepsinin de atamasının gerçekleştirildiğini anlattı.

Teklifin, terör örgütlerine veya devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyeliği, irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler ve diş tabiplerinin, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilmesine ilişkin maddeye yönelik eleştirileri yanıtlayan Güven, bu kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olmayan kurumlarla çalışabileceklerini ancak bunun sadece orada doğrudan çalışmasını gerektirmediğini, muayenehane açtığı zaman çalışmasına bir engel olmadığını aktardı.

Güven, "Devlet eğer bir kişiye 'Ben seninle çalışmıyorum, sana güvenmiyorum' diyorsa devletin, sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu insanları da teslim etmeme hakkı vardır. Devlet bu tedbiri koyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin hastane yöneticiliği yaptığını ve çok sayıda şiddet olayına tanık olduğunu ifade eden Güven, çok istisna olaylar dışında şiddet olaylarında hiçbir sağlık çalışanını şikayet etmeye ikna edemediklerini kaydetti. Güven, sağlık çalışanlarına şiddete yönelik düzenlemenin caydırıcılık getireceğine emin olduklarını vurguladı.

"Sağlık hizmetlerinin paralılaştırıldığı" iddialarına katılmadıklarını söyleyen Güven, şöyle devam etti:

"Kimden para alındığını ben çok merak ediyorum? 18 yaşına kadar herkes kayıtsız, şartsız Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altındadır. 18 yaşından sonra da bir ailede sadece bir kişinin, eğer başka bir sebeple sigortalı değilse, ayda 60 lira vermesi durumunda bütün aile Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altına giriyor. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Bunun altından kalkabilecek başka bir ülke olduğunu da ben düşünmüyorum."

- "Devlet, terörle mücadele hususunda üzerine düşeni yapacak"

Teklif sahibi olarak milletvekillerinin soruları yanıtlayan AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ise Türkiye'nin terörle mücadele meselesi olduğuna işaret ederek, "Elbette ki devlet ve devleti yönetmek üzere millet tarafından görevlendirilmiş hükümetler, bu terörle mücadele hususunda üzerine düşeni yapacak. Yasalar, kurallar içerisinde bu mücadele sürdürülecek." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın, "Alay eder gibi bunları bize söylemeyin." demesi üzerine komisyonda kısa süreli tartışma yaşandı.

Bunun üzerine Demircan, "250 tane şehit var. Burada bu şehitler olmadı mı? PKK terörü belasından binlerce şehidimiz var. Olmadı mı bunlar? Bu ülkede, 40 yılı aşkın süredir bir terör var mı? Var. 15 Temmuz yaşandı mı? Yaşandı. Devlet kendini savunmak zorunda mı? Elbette. Bunlar sanki yaşanmamış gibi burada konuşamayız, davranamayız." diye konuştu.

Milletvekili Demircan, şehir hastanesinin işletmesinin yap-işlet-devret olmadığını, yap-kirala-devret olduğunu ve şehir hastanelerini Sağlık Bakanlığının işlettiğini belirtti. Demircan, "Dolayısıyla orada hizmet alımı yapılırken, sayıya bağlı hizmetleri, belli bir sayı üzerinden ihale edilir, sözleşmesi yapılır. Bu hasta garantisi adına değildir." değerlendirmesini yaptı.

Bunların sonucunu değerlendirecek olanın millet olduğuna dikkati çeken Demircan, milletin bu hastanelerden memnun olmaması durumunda kendilerine bunun faturasını keseceğini sözlerine ekledi.

Müzakerelerin ardından yapılan oylamada teklifin maddelerinin görüşmelerine geçilmesini kabul edildi.

Komisyon, teklif üzerindeki çalışmalarını pazartesi günü yapacağı toplantıyla sürdürecek.

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ahmet demircan Muhammet Güven Sağlık Çalışanlarına Şiddet Terörle Mücadele

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