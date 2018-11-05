Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Türkiye'de 35-40 bin kişiyi ilgilendiren özel hastalıkların ilaçlarının TEB kanalıyla getirildiğini dile getiren Bulut, "bu kanalın işlerliği son 10 yıl içinde çok ciddi boyutta mesafe aldı ve artık sistem sorunsuz işliyor." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Türkiye'de bulunmayan ve yurt dışından getirilen "yetim ilaçlar"ın, TEB tarafından cüzi bir masraf karşılığında getirildiğini, bu ilaçların ticari bir meta olmaktan çıkarıldığını söyledi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ruhsat başvurusu yapılamayan veya ruhsatı alınmayan ilaçların teminine devam edilmesinde karar verme yetkisinin Cumhurbaşkanına bağlanmasını uygun görmediğini ifade etti. Çokal, "Bununla ilgili Türk Eczacıları Birliği ve Sağlık Bakanlığı dururken neden bu konuda tüm yetkiler Cumhurbaşkanına veriliyor?" diye sordu.

- "Teklifin tümüyle geri çekilmesini istiyoruz"

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Aslında bu kanun teklifinin geri çekilmesi çok daha doğru olurdu çünkü gerçekten şu anda biz bile bile yanlış bir kanun teklifini burada görüşüyoruz." dedi.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Tipik bir iktidar klasiği, yine şekere sarılı zehir veriyorsunuz aslında." dedi. Beştaş, "Reddedilemeyecek, kısmen muhalefet edilemeyecek maddelerle esas ölüm darbelerini ayrıntılarda saklıyorsunuz ve bunu kamuoyuna yedirmeye çalışıyorsunuz." diye konuştu.