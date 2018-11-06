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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 06:18 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: - "İşkencecilik bizim geleneğimizde yoktur Sayın Beştaş. O, sizin geleneğinizde olabilir. Adam öldürmek, cinayet işlemek, bunları yapan terör örgütleriyle iç içe olmak, onlara kanallarda teşekkür etmek sizin çok iyi bildiğiniz bir şeydir" - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut: - "İnsanlar bu kadar uzun bir toplantı olunca 'Mutlaka bunun gizli bir planı var' demeye başladı" - HDP Siirt Milletvekilli Meral Danış Beştaş: - "(Komisyon toplantısının süresi) Derhal ara verin. Bu eziyete son verin. Şu anda işkence yapıyorsunuz"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, komisyon toplantısının uzun sürdüğünü belirten HDP Siirt Milletvekilli Meral Danış Beştaş'ın "Derhal ara verin. Bu eziyete son verin. Şu anda işkence yapıyorsunuz." sözüne karşılık, "İşkencecilik bizim geleneğimizde yoktur Sayın Beştaş. O, sizin geleneğinizde olabilir. Adam öldürmek, cinayet işlemek, bunları yapan terör örgütleriyle iç içe olmak, onlara kanallarda teşekkür etmek sizin çok iyi bildiğiniz bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut başkanlığında toplanan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız başkanlığında çalışmasını sürdürdü. Komisyonda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere devam edildi.

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, komisyon toplantısına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'u kastederek, "Sayın Başkan, komisyonu Grup Başkanvekiliniz yönetmiyor. Kendisi komisyon üyesi de değil." dedi.

Komisyonda hayati bir meselenin görüşülmediğini, teklifin maddeleri üzerindeki müzakerelerin ilerleyen süreçte de sürdürülebileceğini söyleyen Eksik, "Bu şekilde bir komisyona, sabaha kadar sağlıksız şekilde çalışmak yakışmaz. Siz emir aldınız diye burada sizin istediklerinizi yapmak zorunda değiliz." görüşünü dile getirdi.

- "Sizin yoğurt yiyişiniz değişik"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, komisyon çalışmalarının "sağlıklı ilerlemediğini" öne sürerek, "Sayın Başkan, her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır ama sizin yoğurt yiyişiniz değişik." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da aynı zamanda göz hastalıkları uzmanı olarak görev yaptığını, bir insanın dikkat süresinin 45 dakika olduğunu belirterek, komisyon çalışmasına ara verilmesini istedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, teklifin, depoculuktan meslek hakkının engellenmesine, sağlık tanıtımından sağlıkla ilgili cezalandırıcı maddelere, tabip odalarından eczacı odalarına ve sağlıkta şiddete ilişkin birçok konuyu ilgilendirdiğini anlattı.

Komisyon çalışmalarının 13 saati bulmasını eleştiren Bulut, "Yığınla mesaj geliyor. Artık insanlar bu kadar uzun bir toplantı olunca 'Mutlaka bunun gizli bir planı var' demeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

- "İşkence yapıyorsunuz"

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ise "Siz çoğunlukçu, tek taraflı, dayatmacı ve faşist bir zihniyetin yansımasını burada yaşatıyorsunuz. Faşizm tam da bu demek işte. Çoğunluğun, diğer kesim azınlık üzerindeki tahakkümü." dedi.

Komisyon toplantısının 13 saati aşkın süredir devam etmesini eleştiren Beştaş, şunları kaydetti:

"Biz 13 saat oldu, burada oturuyoruz. Doktorlar bile artık isyan etti. Neden bu yasa teklifi şu anda önümüzde? Neden gecenin bu saatinde biz bunu tartışmak zorundayız? Biz burada oyun oynamıyoruz. Biz burada yüz binlerce insanın hayatını, diri diri öldürülmesini konuşuyoruz. Derhal ara verin. Bu eziyete son verin. Şu anda işkence yapıyorsunuz ama işkence yapmayı iyi biliyorsunuz. Sizin işkenceci geleneğinizi cezaevlerinden biliyoruz."

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da komisyon çalışmalarının hiçbir uyarı dinlenilmeden sürdürüldüğünü belirterek, "Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerine seslenmek istiyorum: Kuruluş tarihinden sonraki yıllarla bugünü karşılaştırdığımızda gerçekten böyle zalim miydiniz, gizlediniz, şimdi mi zalim oldunuz anlamak çok zor gerçekten." ifadelerine yer verdi.

- "İpi Kandil'in elinde olan sizlersiniz"

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise HDP'li Meral Danış Beştaş'ın sözlerine yanıt verdi.

Beştaş'ın ifadelerini "şiddetle kınadığını ve reddettiğini" dile getiren Muş, şunları söyledi:

"İşkencecilik bizim geleneğimizde yoktur Sayın Beştaş. O, sizin geleneğinizde olabilir. Adam öldürmek, cinayet işlemek, bunları yapan terör örgütleriyle iç içe olmak, onlara kanallarda teşekkür etmek sizin çok iyi bildiğiniz bir şeydir. Haddinizi bilin. İşkenceci gelenekten gelen sizsiniz. Terör örgütlerinden talimat alıp, burada bağır bağır konuşan sizsiniz. Kimden talimat aldınız? Kim size bunu söyledi, kim dayatıyor? Biz o dayatmalara gelmeyiz. İpi Kandil'in elinde olan sizlersiniz. O açıdan ağzınızdan çıkan lafı kulağınız duyacak. Partimize yönelik ifadelerinizi kılı kırk yararak kullanacaksınız. Bu parlamentoda bize demokrasi konusunda ders verecek en son siyasi parti sizsiniz, en son kişi de Sayın Beştaş'tır. Kendisi bunu çok iyi bilir."

HDP'li milletvekillerinin eleştirileri üzerine Muş, "Dinle dinle bağırma. Terör örgütleriyle aranıza mesafe koyun, ondan sonra konuşun. Yasa teklifiyle eleştirilerinizi komisyondaki milletvekillerimiz de ben de sükunetle dinledim ama bir çizgi vardır, o çizginizi aşmayacaksınız. Kusura bakmayın. Kullandığınız ifadelerinize dikkat edeceksiniz. Bize, partimize karşı ifadelerinizi kılı kırk yararak söyleyeceksiniz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, şunları kaydetti:

"Burada faşist olan, faşist bir anlayışa sahip olan tek parti sizsiniz Sayın Beştaş. Sizin temsil ettiğiniz siyasi anlayıştır. Elinizde fırsat olsa, elinize fırsat geçse sizin dışınızdaki hiçbir insana, anlayışa fırsat vermeyecek bir anlayışın temsilcisisiniz. Kayıtlısınız siz. Kameralar önünde terör örgütü DHKP-C'ye, size destek verdiği için teşekkür eden bir şahıssınız. DEAŞ da PKK da FETÖ de terör örgütüdür. Bunun gibi pek çok terör örgütü vardır. Bunların da bunları destekleyenlerin de Allah bin belasını versin. PKK'yı destekleyenlerin de Allah bin belasını versin."

Komisyon, teklif üzerindeki çalışmalarını bugün saat 15.00'te yapacağı toplantıyla sürdürecek.

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