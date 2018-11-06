HABER

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 17:53 | Son Güncelleme

Teklifin görüşmeleri 5. madde üzerinden devam ediyor

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız başkanlığında toplandı.

Önceki oturumda 4 maddenin kabul edilmesinin ardından bugün teklifin görüşmeleri "kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilmesine" yönelik düzenlemeyi içeren 5. maddesi üzerinden devam ediyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, bir hekimin çalışamaz hale getirilemeyeceğini söyledi.

Devletin, objektif kurallara göre "Ben seninle çalışmak istemiyorum" diyebileceğini ancak "Özel sektörde de iş bulamazsınız" demenin son derece yanlış olduğunu belirten Demirtaş, herkesin özgürce bir iş yaşamına sahip olması gerektiğini kaydetti.

Maddenin "intiharlara yol açacağını" öne süren Demirtaş, "Kul hakkı yemeyelim. FETÖ ile mücadele devam etsin ama bunları hukuk içerisinde yapalım." dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, 2018 yılında hastanelerde 4 aydır ameliyat bekleyen hastaların bulunduğunu öne sürdü.

Kasap, maddeyle ilgili "Stetoskop ve enjektörle darbe yapılacağı korkusu mu var?" diye sordu.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da 5. madde başta olmak üzere, teklifle, yeni bir vatandaşlık statüsünün tanımlandığını savundu.

Kemalbay, "Bazıları vatandaş ama bazıları vatandaş olamıyor. OHAL kanunlarından etkilenen 160 bine yakın kamu emekçisini ve onların çevrelerini yurttaşlık statüsünden çıkarıyorsunuz." diye konuştu.

Kemalbay'ın "5. madde bir soykırım maddesidir." sözlerine, AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi. Bu sırada, HDP ile AK Parti'li milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Kemalbay'dan sözlerini geri almasını istedi.

Görüşmeler sırasında zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor.

PARTNERO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin KendirciO Ses Türkiye Şampiyonluğundan Müslüm Baba'nın Gençliğine: Herkesin Merak Ettiği Genç Yetenek Şahin Kendirci
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldıYiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
CHP Koçarlı İlçe Başkanı, görevinden istifa ettiCHP Koçarlı İlçe Başkanı, görevinden istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Komisyon Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifi TBMM

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu

Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı

Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu

Erdoğan'ın anlattığı hikaye salonu kahkahaya boğdu

MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

MHP'de yeni Grup Başkanvekili Levent Bülbül oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.