Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. Komisyon, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız başkanlığında toplandı. Yediyıldız, komisyonda dün yaşanan olaylara değinerek, "Dün akşam teklifin 5. maddesiyle ilgili görüşme yaptık. Görüşmenin neticesinde (CHP İstanbul Milletvekili) Ali Şeker ile benim aramda arzu etmediğimiz birtakım olaylar oldu." dedi. Komisyon Başkanı Yediyıldız, ardından siyasi parti temsilcilerine, dün yaşanan olaylara ilişkin söz verdi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, dünkü tartışmayı "demokrasi katliamı" olarak gördüğünü belirterek, "Komisyon üyelerinin tamanının fikirleri alınmadan bir kavga ortamında önergelerin arkasından beşinci maddenin kavga ortamında onaylanmasını uygun görmüyorum." diye konuştu.

Çokal, maddenin yeniden görüşülmesini istedi. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de teklifin 5. maddesinin tekrar görüşülmesini beklediklerini bildirdi. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, teklife ilişkin dün uzun süren bir maraton gerçekleştirdiklerini belirterek, teklifin, 5. maddesi üzerinde gergin anların yaşandığını ve istenmeyen görüntülerin olduğunu aktardı. Yaşanan olaylara ilişkin şahsı adına özür dileyen Demirtaş, teklifin 5. maddesinin tekriri müzakere yapılarak tekrar görüşülemesini talep etti. Demirtaş, "Olaydan sonra tutanak düzenledik. Bu düzeltilirse hiç bu tür konulara da girmeye gerek kalmayabilir." ifadesini kullandı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Türkiye'de FETÖ diye bir tehdidin olduğunu belirterek, "Bu tehdit, tek başına sizin altından kalkamayacağınız kadar da büyük bir tehdittir. Paralel devlet kavramını sizden önce başkaları kullandı. Dinlemediniz. Dinlemediğiniz için de 15 Temmuz gibi bir fecaatı yaşamak durumunda kaldık. Maalesef hala dinlemiyorusunuz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de dün komisyonda komisyon üyelerine söz verilmediğini, üyelerin dinlenmediğini, oylamaya geçildiğini anımsatarak, "Bu işi dinlemek istemiyorsan, konuşmak istemiyorsan, yeterince konuşulduğuna sen karar vermek istiyorsan o zaman bir demokrasi parlamentosunda olduğunu unuttun demektir. Demokrasi parlamentoları, iktidarlara, sınırsız bir sabır telkin eder, muhalefet partilerine de hakaret, iftira ve şiddet içermeksizin her şeyi mümkün olan en özgür şekilde ifade etmeyi telkin eder." diye konuştu. Özgür Özel, teklifin 5. maddesinin yeniden görüşülmesi gerektiğini belirterek, "Tekriri müzakere yol ve yöntemiyle 5. maddenin müzakerelerini açmak, makul miktarda müzakere ettikten sonra şeklen yapılmış ama esasen yapılmamış önerge işlemlerini yapmak lazım. Çünkü, iktidar partisinin kendi önergesi vardı, önerge okundu mu okunmadı mı bilmiyorum ama önerge madde metnini değiştirecek şekilde işlem görüp kabul edilmedi." dedi. - "Direnmeye karşı direnmek de bir haktır"

AK Parti Grup Başkanvekli Bülent Turan ise komisyonda yaşanan görüntülerin basına yansıdığını belirterek, "Hiç kimsenin Meclise, partilere yakıştığı şeklinde bir iddiası olamaz. Siyasete olan güveni zedeleyen olumsuz bir görüntü olarak maalesef kamuoyuna yansıdı. Keşke bunlar olmasaydı." ifadesini kullandı. Konuşmalarda ısrarla direnme hakkından bahsedildiğini anımsatan Turan, şöyle devam etti: "Direnmeye karşı direnmek de bir haktır. Engellemeye karşı engellemek de bir haktır. Konuşmak hak mıdır? Haktır tabii ki. Siz iki saat hiç durmadan, konuşma yaparmış gibi yaparsınız, hayat hikayesi, metinler, onlar bunlar, iki saat konuşur da hiç kimsenin buna müdahale etmemesini beklerseniz bu yanlış olur. Sağlığı konuşurken, 'soykırım', 'tek adam faşizmi' tarzı ifadeler havada uçuşursa, sanki Türkiye'nin vekili değil de bir başka ülkenin vekiliymiş gibi ifadeler kullanırsa bırakın da birileri buna 'dur, yanlış' desin." Turan, konuşmak gibi tekriri müzakere ve kifayeti müzakerenin de bir hak olduğunu vurguladı. Teklifin 5. maddesine ilişkin endişeyi anladıklarını ifade eden Turan, "Tekriri müzakere açarız ve 5. maddeyi bir daha konuşuruz ama bu iyi niyet temelinde olur. Neyi istiyorsanız bir daha konuşalım ama iki saat konuşmak olmaz. 15 saat bir madde olmaz." dedi.