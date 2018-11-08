Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif komisyonda

Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak.

Buna göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek.

Komisyonda, ilaç ve eczacılık alanında düzenlemeleri ve idari yaptırımları güncelleyen, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önleyen, tütün ürünlerinin düz ve standart paket biçiminde kapalı dolaplarda satışını öngören, tüp bebekte genel sağlık sigortası kapsamını genişleten Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesini amaçlayan 24. maddesi kabul edildi.

Bu hükümler, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak.

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- Görüşmelerden

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, maddeyi olumlu bulduklarını ancak sağlıkta şiddetin çözülmesi için yeterli görmediklerini, caydırıcı ve önleyici tedbirlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Teklif sahibi AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise sağlıkta şiddet olaylarında daha önce adliyeye gidildiği zaman karşılıklı anlaşmanın söz konusu olduğunu, bu teklifle "uzlaşıyorum" denilse bile mecburen savcılığa gidileceğini ve kamu davasıyla gerekli tahkikatın yapılacağını kaydetti.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete ilişkin istatistiki bilgileri paylaşarak, teklif maddesinde suçun önlenmesine yönelik herhangi bir içerik bulunmadığını iddia etti.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, maddenin sağlıkta şiddeti çözmek iddiasıyla getirildiğini ancak teklif kapsamına "bir örtü olarak konulduğunu" ileri sürdü. Pekgözegü, teklif içindeki sağlık başlığının hiçbir şeyi değiştirmediğini, maddede olan şeylerin mevcut yasalarda zaten bulunduğunu savundu.