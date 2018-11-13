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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 20:55 | Son Güncelleme

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: - "Kanun teklifini, Genel Başkanımızın belirlediği ilkeler doğrultusunda millet ve devletimizin bekası için sürdürdüğümüz Cumhur İttifakı kapsamında genel olarak destekliyoruz" - İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal: - "Ülkemizde yargıya, adalete olan güven bu kadar azalmışken yıllarca eğitim almış, emek vermiş hekimlerimizin görevlerini yapmasına engel olunması onları açlığa mahkum etmek demektir"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin, "Kanun teklifini, genel başkanımızın belirlediği ilkeler doğrultusunda, millet ve devletimizin bekası için sürdürdüğümüz Cumhur İttifakı kapsamında genel olarak destekliyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerinde siyasi parti temsilcileri söz aldı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, teklifin geçen hafta komisyonda tartışmalı bir şekilde ele alındığını belirtti. Doktorların, insanların hayatlarıyla ilgili kararlar aldığına işaret eden Çokal, "Biz bu mesleği büyük bir özveriyle yaptık ve bugünlere geldik. İnsanları böyle boş gerekçelerle itham edip işinden edenlerin en başta bunu bilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Teklifte, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin engellenmesine ilişkin yalnızca bir madde bulunduğunu ifade eden Çokal, "Burada, sağlıkta çalışanların uğradığı şiddete yönelik engelleyici, caydırıcı bir madde hükmü yok, usule ilişkin bir şey var." dedi.

Çokal, şöyle devam etti:

"Terör örgütlerinin temel amacı kaos çıkarmak ve insana zarar vermektir, öldürmektir ama doktorlarınki tam tersidir, insanı yaşatmaktır. Şimdi, bir sağlık personeli ile bir terör örgütünü bağlantılı kılmak için hukuk devleti yani aslı hukuk olan bir devlet, bunun bazı kriterlerini koymalıdır. Devlet, terör örgütleriyle tabii ki mücadele etmelidir, devletimize karşı suç işlemiş olan ve bu suçu yargı kararıyla kesinleşen hekimlerin cezalarını çekmeleri elbette gerekir. Biz İYİ Parti olarak, suçlu ile suçsuzun bir an evvel ayırt edilmesini istiyoruz. Ülkemizde yargıya, adalete olan güven bu kadar azalmışken yıllarca eğitim almış, emek vermiş hekimlerimizin görevlerini yapmasına engel olunması onları açlığa mahkum etmek demektir."

Çokal, Genel Kurulda, kendisine KHK ile ihraç edilen bir doktor tarafından gönderilen mektubu okudu.

- "Bu haliyle sağlıkta şiddetin önlemesi mümkün değildir"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ise teklifi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belirlediği ilkeler doğrultusunda millet ve devletin bekası için sürdürdükleri Cumhur İttifakı kapsamında genel olarak desteklediklerini söyledi.

Aycan, sağlık hizmetleriyle ilgili elbette ki farklı görüşlerinin de bulunduğunu, teklifte tamamen katıldıkları maddeler olduğu gibi eksik veya yetersiz buldukları maddelerin de olduğunu kaydetti. Sefer Aycan, teklifin, topluma "sağlıkta şiddete karşı önlemler yasası" olarak lanse edildiğine ancak bu konuya yönelik metinde yalnızca bir madde bulunduğuna işaret etti.

Organ nakline ilişkin maddeye değinen Aycan, "Organ nakli, bizim ülkemizde sadece kardeşlerden, eş ve dosttan yapılmaktadır. Bu düzenleme ya da böyle bir uygulama, organ nakli bekleyen kişilerin sorunlarını çözmemektedir. Gelişmiş ülkelerde, dünyada organ nakli konusu kadavradan yapılmaktadır. Kadavradan organ nakli konusunda ise biz son derece geri durumdayız. Organ bağışı konusunu özendirmemiz gerekir." diye konuştu.

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