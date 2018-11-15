Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulunda

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştirerek "Hitler Almanyası'nda Nürnberg yasalarıyla tıp ve hukuk fakülteleri birilerine yasaklanmıştı. Eğer bu yasa onaylanırsa, bizim onlardan farkımız kalmayacak." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, teklifin birinci bölümünün maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

CHP Kütahya Milletvekili Kasap, yasa teklifini eleştirerek "Hitler Almanyası'nda Nürnberg yasalarıyla tıp ve hukuk fakülteleri birilerine yasaklanmıştı. Eğer bu yasa onaylanırsa, bizim onlardan farkımız kalmayacak. Bu yasa, 7 bin hekimi betonla mezarlara gömme yasasıdır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, teklifin 5. maddesinin "masumiyet karinesinin reddi anlamına geldiğini" belirterek teklifin yasalaşmasıyla haklarında kesinleşmiş yargı kararı olmayan hekimlerin çalışma özgürlüğünün engelleneceğini söyledi.

- "Safsatanın kölesi olanlar hakikate kördürler"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin 450 gün beklemesinin nedenini anlayamadığını ifade ederek "Komisyonda ne konuştuk? Adeta kurban pazarlığı yapar gibi pratisyen 75, uzman 125 olsun, olmasın. Burada anladık ki mesele güvenlik meselesi değil." diye konuştu.