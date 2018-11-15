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Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan: - "Türkiye genelinde gerçekten sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin artmakta, standardın yükseltilmekte olduğu, nitelikli yatakların sayısının arttığı malumdur" - MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz: - "Sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara karşı uygulanan yaptırımlar mümkün olduğu kadar ağırlaştırılmalıdır" - İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur: - "Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı, sağlık alanında temel politika olarak devreye sokulmalıdır"

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, "Türkiye genelinde gerçekten sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin artmakta, standardın yükseltilmekte olduğu, nitelikli yatakların sayısının arttığı malumdur." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerinde siyasi parti grubu temsilcileri konuştu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AK Parti hükümetleri döneminde uygulanan sağlıkta dönüşüm programının iflas ettiğini öne sürdü.

Sağlıkta dönüşüm programından derhal vazgeçilmesi gerektiğini savunan Cesur, vatandaşlardan çeşitli kalemlerde alınan ek ücret uygulamalarına da son verilmesi gerektiğini söyledi. Cesur, "Koruyucu ve önleyici tıp anlayışı, sağlık alanında temel politika olarak devreye sokulmalıdır." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, teklif incelendiği zaman toplum yararını gözeten, vatandaşları koruyan ve kollayan birçok düzenlemenin görüleceğini bildirdi.

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini amaçlayan maddenin mevcut hali ile yetersiz kaldığını ve yeniden düzenlenmeye ihtiyaç olduğunu anlatan Arkaz, "Sağlık çalışanlarına yapılan saldırılara karşı uygulanan yaptırımlar mümkün olduğu kadar ağırlaştırılmalıdır." dedi.

Sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçları bireysel suçlar olarak değerlendirmelerinin mümkün olmadığını kaydeden Akraz, "İki kişi arasında husumet olarak göremeyiz. Doğrudan insan ve toplum sağlığına karşı işlenen suçlar kapsamına almamız gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, sağlık alanının üzerinde uzun uzun konuşulması gerektiğini, yapılacak düzenlemelerde STK'lerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, toplumu ilgilendiren sağlıkla ilgili düzenlemelerin, "torba yasa teklifleri" halinde ele alınmasını eleştirdi.

Teklifin komisyon çalışmalarının dört gün sürdüğünü, Genel Kuruldaki dünkü görüşmelerin ise 12 saat sürdüğünü vurgulayan Bulut, teklif sahibi milletvekillerinin kürsüde maddeleri niçin getirdiklerini tek tek anlatması gerektiğini ancak bunun yapılmadığını söyledi. Bulut, "Bu torba yasa, ilk geliş haliyle FETÖ'cü anlayışın tekerrürüdür. Bir FETÖ'cü anlayışla getirilmiştir. Geliş hali ile son hali arasında inanılmaz fark vardır." ifadesini kullandı.

Teklif sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, teklifin ikinci bölümü üzerinde, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"Türkiye genelinde sağlık hizmetlerindeki gelişmelerin artmakta, standardın yükseltilmekte olduğu, nitelikli yatakların sayısının arttığı malumdur." diyen Demircan, Türkiye'nin sahip olduğu yatak sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Demircan, miadını doldurmuş hastaneler yıkıldığı ve koğuş sistemi ortadan kaldırıldığı için ulaşılan nitelikli yatak sayısının, 10 bin nüfusa 30-33 arasında standarda doğru gittiğini, hekim açığını kapatmak için harekete geçildiği zaman pratisyen hekim açısından sonucun en erken 6-7 yılda hissedilebildiğini, uzman hekim açısından ise bunun 10 yılı aştığını kaydetti.

- "Şehir hastanelerinde hasta garantisi yok"

Şehir hastanelerine ilişkin, "miktara bağlı garantiyle" ilgili kendi ifadesi olmayan bazı iddiaların dile getirildiğini aktaran Demircan, şöyle devam etti:

"Biz, bir garantiden bahsetmiyoruz. Birtakım hizmetlerin, miktara bağlı hizmetlerin ihale edilebilmesi için bir rakam konur ve bu rakam üzerinden ihale konuşulur, teklifler alınır. Mesela, bugün için biz devlet hastanelerinde hizmet satın alırız. Röntgen, tomografi, MR cihazları gibi... Bu hizmet satın alınması ihalesinde, bu cihazların yaklaşık yüzde kaç dolulukla istihdam edileceği zikredilerek ihale yapılır. Yoksa bir garanti mevzubahis değildir. İlla burada 'hasta garantili hastane yapılıyor' tezini ispatlamak için söylemediğimiz veya başka kasıtla söylenmiş sözleri tevil etmeye gerek yok. Açık ve net hasta garantisi, sayı garantisi yoktur. Miktara bağlı hizmetlerde belli bir sayı üzerinden hizmetin ihalesi yapılır."

Demircan, cezaevinde bulunan hasta mahkumlara ilişkin bir soruda, "tutsak hasta" ifadesinin kullanılmasına tepki gösterdi.

Demircan, "(Tutsak) tanımını kabul etmiyorum. Bizde tutsak yok. Bizde mahkum, tutuklu hasta var. O kelimeyi reddediyorum." dedi.

Görüşmeler, ikinci bölümde yer alan maddeler üzerinde devam ediyor.

Öte yandan Rusya Federasyon Parlamentosu üyeleri, Meclise gelerek kordiplomatik locasından bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.

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