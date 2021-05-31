Sağlık Alanında 'Giyilebilir Teknolojı' Dönemi

Sağlık alanında artık, tansiyon ölçen kulaklıklardan kalp ritmini takip eden kıyafetlere varıncaya kadar birçok yeni giyilebilir teknolojiler kullanılıyor.
Giyilebilir aletler sadece adım sayan cihazlarla sınırlı değil. Artık tansiyon ölçen bir gözlük bile var.
Amerikan şirketi Valencell, günlük kullanılan giysilere yerleştirilebilecek, tansiyon ölçen alıcılar geliştirme çabasında.
Valencell kurucu başkanı Steven LeBoeuf, “PPG olarak da bilinen fotopletismografi, bedende yayılan ışık aracılığıyla damarlardaki ve kan dolaşımındaki değişimleri ölçen bir metod” diyor.
Valencell’in geliştirdiği alıcılar kulaklık, bileklik, hatta yüzük gibi günlük kullanılan çeşitli nesnelerin üzerine yerleştirilerek gün boyunca kullanıcının tansiyonunun takip edilmesini sağlayabiliyor.
Bu teknoloji sayesinde, genelde belirti göstermeyen ancak ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olan ‘gizli hipertansiyon’ hastalığı da tespit edilebiliyor.
Tayvan Endüstriyel Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü ve Eclat Tekstil firması, ‘akıllı giyim’ anlamına gelen iSmartwear adlı bir giysi geliştirdi. Bu giyside kullanılan iletken kumaş üzerindeki baskılar sayesinde kalp ve solunum ritmi ölçülebiliyor.
Endüstriyel Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü'nden Albert Wan, “Genelde giyilebilir cihazların yerleştirildiği kıyafetlerin bedene temas etmesi gerekiyor ama bizim geliştirdiğimiz alıcıda temas şart değil. Yani, kullanıcı rahatça hareket edebiliyor” şeklinde konuşuyor.
iSmartwear cihazı sayesinde doktorlar hastaları uzaktan da gözlemleyebiliyor.
Enstitütü’nün geliştirdiği iDarlingwear adlı cihazla, ani bebek ölümü sendromunun da engellenebilmesi hedefleniyor. Bebeğin üzerindeki giysilere yerleştirilen cihazla kalp atışı, solunum hızı ve fiziksel aktiviteleri takip ediliyor.
Düzensiz bir işaret görüldüğünde de cihaz anne-babaların akıllı telefonlarında alarm veriyor.
Endüstriyel Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü Hong-Dun Lin, “Cihaz insan bedenine çok düşük düzeyde mikrodalga sinyali iletiyor” diyor.
Günlük yaşamımızda giyilebilir teknolojilerin kullanıldığı alanlar yakın gelecekte oldukça artacak gibi görünüyor.
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