Sağlık Alanında 'Giyilebilir Teknolojı' Dönemi

Sağlık alanında artık, tansiyon ölçen kulaklıklardan kalp ritmini takip eden kıyafetlere varıncaya kadar birçok yeni giyilebilir teknolojiler kullanılıyor.

Giyilebilir aletler sadece adım sayan cihazlarla sınırlı değil. Artık tansiyon ölçen bir gözlük bile var.

Amerikan şirketi Valencell, günlük kullanılan giysilere yerleştirilebilecek, tansiyon ölçen alıcılar geliştirme çabasında.

Valencell kurucu başkanı Steven LeBoeuf, “PPG olarak da bilinen fotopletismografi, bedende yayılan ışık aracılığıyla damarlardaki ve kan dolaşımındaki değişimleri ölçen bir metod” diyor.

Valencell’in geliştirdiği alıcılar kulaklık, bileklik, hatta yüzük gibi günlük kullanılan çeşitli nesnelerin üzerine yerleştirilerek gün boyunca kullanıcının tansiyonunun takip edilmesini sağlayabiliyor.

Bu teknoloji sayesinde, genelde belirti göstermeyen ancak ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olan ‘gizli hipertansiyon’ hastalığı da tespit edilebiliyor.

Tayvan Endüstriyel Teknoloji Araştırmaları Enstitüsü ve Eclat Tekstil firması, ‘akıllı giyim’ anlamına gelen iSmartwear adlı bir giysi geliştirdi. Bu giyside kullanılan iletken kumaş üzerindeki baskılar sayesinde kalp ve solunum ritmi ölçülebiliyor.