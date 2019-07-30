Sağlık alanında tam donanımlı ve geleceğe yönelik eğitimler veriyoruz

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Hemşirelik Yüksekokulu, son teknoloji donanıma sahip laboratuvarları ve güçlü akademik kadrosu ile, yeni gelecek öğrencilerini bekliyor.

GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, Hemşirelik Yüksekokulu başta olmak üzere, GAÜ bünyesinde bulunan sağlık bölümleri hakkında açıklamalarda bulundu. Avcı, okulun öğrenci kalitesinin, kendileri için birer gurur kaynağı olduğunu belirterek, eğitime verdikleri önemin altını çizdi. Avcı, sağlığa verilen değerin, insanlığa verilen değer olduğunu ifade ettiği açıklamasının devamında şunlara değindi: “Üniversite olarak sağlık alanına uluslararası düzeyde yaklaşıyoruz. Okulların seçilme sürecinde üç büyük kesimin görevi var. Burada en önemli görev öğrenciye düşüyor. Kendisinin ömür boyu hem severek yapacağı ve geçinebileceği bir mesleği olacak. Bu yüzden, mesleğinde ilerleyebileceği bir ortamı oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla doğru bir seçim yapması ve doğru yeri seçmesi gerekiyor. Anne babaların görevi ise, bu ortama çocuklarını hazırlamak. Bizlerin görevi ise; bizi tercih edecek öğrencilerimizin ileride ihtiyacı olan tüm bilgiyi, tecrübeyi ve uygulamaları vermek. Sağlık alanı, bir insanın severek çalışması gereken bir sektördür. Sevdiğiniz zaman zorluğunu yenebiliyorsunuz” dedi.

Lisansüstü eğitime dikkat çekti

Sağlık alanında ki bölümler hakkında bilgilendirme yapan Avcı, günümüzde lisansüstü eğitimin giderek artan önemine değinerek; “Sağlıkla ilgili olan bütün bölümler altın bileziktir. Çünkü bu mesleği herhangi bir yerde çok rahat yapabilirsiniz. Türkiye’deki yeni sağlık yapılanmaların en uç düzeyde yürütülmesi, hastanelerdeki kadroların yeniden düzenlenmesi, hem hemşire; hem de ebe ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Şu bir gerçek, lisans artık genel bir eğitimdir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi ile ise, belli bir konu üzerinde uzmanlaşıyorsunuz. Dolayısıyla kıdem, terfilerde, sorumluluklarda ve idarecilikte öncelik gibi birçok avantajı oluyor. Biliyorsunuz, nüfus gittikçe artmaktadır. İş imkanları önce daralmış gibi gözükebiliyor. Meslek seçmede ihtiyaç olan mesleği seçmek, hem de tabii ki yüksek eğitim alarak ayrıcalık oluşturmak, sivrilmek önemli. GAÜ bünyesinde, hem hemşirelerin, hem de ebelerin katılabileceği yüksek lisans eğitimlerinin yanında, Hemşirelik Doktora Programına da öğrenci alıyoruz” ifadelerinde bulundu.