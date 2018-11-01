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Sağlık alanında yeni düzenlemeye ilişkin kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker: - "Bu, sağlıkçıya şiddet yasasıdır. Sağlıkçıları aç bırakacak sağlıkçılara şiddet uygulama yasasıdır. Daha önce 'Özelde çalışsınlar, devlet olarak bakmak zorunda mıyız?' demişlerdi. Şimdi özelde çalışmalarının da önü tıkanıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Bu, sağlıkçıya şiddet yasasıdır. Sağlıkçıları aç bırakacak sağlıkçılara şiddet uygulama yasasıdır. Daha önce 'Özelde çalışsınlar, devlet olarak bakmak zorunda mıyız?' demişlerdi. Şimde özelde çalışmalarının da önü tıkanıyor." dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun CHP’li üyeleri ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamuoyunda "Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Teklifi" olarak bilinen teklife ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Emir, Kanun Teklifi'nin 5. Maddesi'nin hekimler açısından OHAL'in devamı anlamını taşıdığını savunarak, hukuk devletinde cezalandırmanın kanunlara uygun olarak adil yargılanma sonucu yapılabileceğini bildirdi.

AK Parti'nin kamudan ihraç edilenleri açlığa mahkum etmeye çalıştığını ileri süren Emir, "Suçu ispatlanmaksızın, hangi nedenle suçlandığını bilmeksizin insanları ekmeğinden aşından ettiler." diye konuştu.

Türkiye'nin hekim açığının bulunduğunu anlatan Emir, "AK Parti'nin bu yasa teklifiyle güvenlik soruşturması ile beğenmediği doktorları işsiz bırakmayı, mesleğe başlamalarının önüne geçmeyi hedeflediğini" iddia etti.

Kanun teklifine göre söz konusu hekimlerin, mecburi hizmet zorunluluğu bulunsa dahi 600 gün beklemesinin gerekeceğine değinen Emir, bu hekimlerin raporlarının da idari işlerde kullanılmasının önüne geçileceğini, hukuk devletinde bunun yanlış bir uygulama olacağını belirtti.

Emir, "Şehir hastanelerine hukuksuz, haksız bir biçimde kamu kaynakları aktarılıyor. Şehir hastanelerine verilen 5 yıllık garantiler 10 yıla çıkarılmaktadır. Damga vergisinden de muaf tutuluyorlar. Bu da kabul edilemez. Bir ihale yapılmıştır, oyun başlamıştır. Taahhüt altına girecek firmalar, girmişlerdir. İhaleyi alanlar lehine kamunun vergi borcundan vazgeçmesi söz konusu. Bunu asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

- "Bu, sağlıkçıya şiddet yasasıdır"

Ali Şeker de yasa teklifinin sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik olmadığını öne sürerek, "Bu, sağlıkçıya şiddet yasasıdır. Sağlıkçıları aç bırakacak sağlıkçılara şiddet uygulama yasasıdır. Daha önce 'Özelde çalışsınlar, devlet olarak bakmak zorunda mıyız?' demişlerdi. Şimdi özelde çalışmalarının da önü tıkanıyor." dedi.

Teklifte sağlık çalışanlarına şiddetin önüne geçilmesine yönelik sadece bir maddenin bulunduğunu savunan Şeker, bunun da mobil karakol hizmeti olduğunu ifade etti.

Şeker, sağlıkçılara şiddete yönelik caydırıcı cezaların teklifte yer alması gerektiğini de vurguladı.

- "İthal ilaca ilişkin madde kaygı yaratıyor"

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da kanun teklifiyle eczacılara, bazı ilaçları reçetesiz satması halinde ağır para cezası verilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye'de ilaçların neredeyse tamamının reçetelerle satıldığını belirten Bulut, para cezası uygulamasının gereksiz olduğunu savundu.

Bulut, "Reçeteli ürünün reçetesiz satışında böyle bir cezanın getirilmesi gizli bir amacın olduğunu aklımıza getiriyor." dedi.

Mevcut durumda, ithal ilaçların Türk Eczacıları Birliği tarafından getirildiğini ve bunların ödemelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapıldığını anlatan Bulut, kanun teklifinde kurum ve kuruluşların da ithal ilaç getirebilmesinin yolunun açıldığını, döviz kurunda sorunların olduğu bir dönemde bu düzenlemenin kaygı yarattığını bildirdi.

Bulut, söz konusu yasa teklifi hazırlanırken sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddelere ilişkin meslek örgütlerinden görüş alınmadığını da kaydetti.

Milletvekilleri yasa teklifinin ilgili maddelerine itiraz edeceklerini de sözlerine ekledi.

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