Sağlık alanında yeni düzenlemeye ilişkin kanun teklifi

Türkiye'nin hekim açığının bulunduğunu anlatan Emir, "AK Parti'nin bu yasa teklifiyle güvenlik soruşturması ile beğenmediği doktorları işsiz bırakmayı, mesleğe başlamalarının önüne geçmeyi hedeflediğini" iddia etti.

AK Parti'nin kamudan ihraç edilenleri açlığa mahkum etmeye çalıştığını ileri süren Emir, "Suçu ispatlanmaksızın, hangi nedenle suçlandığını bilmeksizin insanları ekmeğinden aşından ettiler." diye konuştu.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun CHP’li üyeleri ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamuoyunda "Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Teklifi" olarak bilinen teklife ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, "Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Bu, sağlıkçıya şiddet yasasıdır. Sağlıkçıları aç bırakacak sağlıkçılara şiddet uygulama yasasıdır. Daha önce 'Özelde çalışsınlar, devlet olarak bakmak zorunda mıyız?' demişlerdi. Şimde özelde çalışmalarının da önü tıkanıyor." dedi.

Kanun teklifine göre söz konusu hekimlerin, mecburi hizmet zorunluluğu bulunsa dahi 600 gün beklemesinin gerekeceğine değinen Emir, bu hekimlerin raporlarının da idari işlerde kullanılmasının önüne geçileceğini, hukuk devletinde bunun yanlış bir uygulama olacağını belirtti.

Emir, "Şehir hastanelerine hukuksuz, haksız bir biçimde kamu kaynakları aktarılıyor. Şehir hastanelerine verilen 5 yıllık garantiler 10 yıla çıkarılmaktadır. Damga vergisinden de muaf tutuluyorlar. Bu da kabul edilemez. Bir ihale yapılmıştır, oyun başlamıştır. Taahhüt altına girecek firmalar, girmişlerdir. İhaleyi alanlar lehine kamunun vergi borcundan vazgeçmesi söz konusu. Bunu asla kabul etmiyoruz." diye konuştu.

- "Bu, sağlıkçıya şiddet yasasıdır"

Ali Şeker de yasa teklifinin sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik olmadığını öne sürerek, "Bu, sağlıkçıya şiddet yasasıdır. Sağlıkçıları aç bırakacak sağlıkçılara şiddet uygulama yasasıdır. Daha önce 'Özelde çalışsınlar, devlet olarak bakmak zorunda mıyız?' demişlerdi. Şimdi özelde çalışmalarının da önü tıkanıyor." dedi.