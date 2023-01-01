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Sağlık Bakan Koca'dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

01.01.2023 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, İstanbul'da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Bakan Koca, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle bu dönemde doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek olan bebekler" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Koca'dan yeni yılın ilk bebeğine ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Bakan Koca, hastanede dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Yavuz Selim Demir'i ziyaretinde, aileyi tebrik etti.

Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.

Anne Melek Demir ve baba Ümit Barış Demir, bebek Yavuz Selim'in ikinci çocukları olduğunu söyledi.

Anne Demir, bebeğinin zamanında doğduğunu, sağlığının da iyi olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK BEBEKLERİ"

Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin diğer yıllardan farklı bir gece olduğunu söyledi.

Birlik yüzyılına girdiğimizi dile getiren Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının son bebeği. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da ilk bebeği. Bebeğimiz sağlıklı. Annemiz sağlıklı, herhangi bir şikayet yok. 2 kilo 680 gram ağırlığında doğan bir bebek. Başta ailesi olmak üzere, milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın ilk bebeği olması açısından önemli. Bir, birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. Özellikle bu dönemde doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek olan bebekler. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum."

Nöbette olanlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik eden Koca, yılbaşı gecesini nöbet tutan arkadaşlarıyla geçirmek istediğini kaydetti.

Bakan Koca'ya ziyaretinde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti. (AA)

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Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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