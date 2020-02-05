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Sağlık Bakanı: “Çin’den Uçuşlar Bu Gece İtibariyle Durdurulacak”

05.02.2020 22:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedirgin olmamaları çağrısında bulunarak, “Bu süreçte Türkiye’de halen herhangi bir yeni Corona virüs tanısı alan hastamız olmamıştır. Ancak bu gece itibariyle Çin’den uçuşlar durdurulmuş olacak” dedi

Sağlık Bakanı: “Çin’den Uçuşlar Bu Gece İtibariyle Durdurulacak”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedirgin olmamaları çağrısında bulunarak, “Bu süreçte Türkiye’de halen herhangi bir yeni Corona virüs tanısı alan hastamız olmamıştır. Yani Corona virüs hastasına rastlanılmamıştır. Ancak bu gece itibariyle Çin’den uçuşlar durdurulmuş olacak” dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, kamuoyunu şeffaf bilgilendirme sürecini devam ettireceklerini söyledi. Türkiye’de Corona virüs tanısı konulmuş hasta olmadığını söyleyen Koca, yüzde 99’dan fazla Çin’in Vuhan bölgesi ve yüzde 1 oranında Çin kaynaklı Corona virüsünü önleme noktasında Bilim Kurulu’nun aldığı önerileri hassasiyetle uyguladıklarını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nde görevlendirdikleri ekipler aracılığıyla doğrudan bilgi aldıklarını kaydeden Koca, “Bugün itibarıyla Çin dışında 27 ülkede Corona virüse rastlanıldığını, yüzde 80'in üzerindeki oranda 60 yaş üstü kişiler olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Bakan Koca, "15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini ifade etmek isterim” dedi.

Türkiye olarak dün itibarıyla 8 ülke için termal kamera uygulamasına geçildiğini kaydeden Koca, “Bugün itibarıyla her geçen gün kişi sayısı ve ülke sayılarının giderek artmış olması ve şu an 24 bin 604 vakanın ve 494 kişinin kaybedildiği, ülke sayısının da Çin dışında Belçika ile birlikte 27 ülkede görüldüğünü biliyoruz. Şu an ağır vaka sayısı da an itibarıyla 3 bin 219. Bu nedenle yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçme kararı verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip Corona virüse karşı korumak. Ayrıca uluslararası yolculuk yapacak yolculara bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığını ve gerekli bilgilendirmenin sağlandığını söylemek istiyorum” açıklaması yaptı.

Çin’in Wuhan bölgesinden askeri uçakla tahliye edilerek Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantina altına alınmış 61 kişiyle ilgili 4’ncü günün geride kaldığını hatırlatan Koca, “Dün itibarıyla örnek numuneleri alındı, bugün, en geç yarın sonuçları çıkmış olur. O sonuçları da çıktığında kamuoyuyla paylaşacağız. Çin’den gelen yolcular dışında mürettebat ve sağlık ekibinin korunmasız yakın temasının olmaması nedeniyle belki Bilim Kurulu, Pazartesi’nden sonra, 14 gün olmadan daha erken dönemde evde gözetim altında tutulmasını önerebilir. O durumda da zaten kamuoyuna açıklamış oluruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından halen seyahatlere kısıtlama talebi gelmediğini anımsatan Koca, buna rağmen Çin ile uçuşları bu geceden itibaren durdurma yönünde aldıkları kararı hatırlatarak, özetle şunları ifade etti:

“Türkiye olarak hem teknik hem personel hem altyapı anlamında güçlüyüz. Bunu uygulayabilir imkanlarımız zaten var. Bunun için ekstra bir şey yapmamız gerekmiyor. Bunun için Bilim Kurulu’nun önerisini hızla devreye sokmuş oluyoruz. Giderek bir pandemi (salgın hastalık) algısı oluşmaya başladı, bir pandemi olarak yorumlanmaya başladı. Giderek Çin dışında ülke sayısının artmasıyla pandemiye dönüşmüş olma düşüncesi yaygınlık kazanıyor. O nedenle biz sadece Çin'den değil 27 ülkede de görülmeye başladığı için bunu uygulayabilme imkanımız, personelimiz, teknik altyapımız olduğu için ve vatandaşımız için bunu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü halen bu anlamda ülkemizde herhangi bir yeni Corona virüse rastlanmadı ancak dışarıdan gelebileceğini biliyoruz. Dışarıdan gelişi önlemek üzere elimizden bütün imkanları seferber etmek istiyoruz.”

Sağlık Bakanı kişisel korunmayı vurguladı

Sağlık Bakanı Koca, ayrıca Türkiye’de yeni tip Corona virüse tanı koyulmasıyla ilgili yerli bir kit hazırlanması çalışması yaptıklarını söyledi. Bu konuda üniversitelerle işbirliği yapıldığını kaydeden Koca, özetle kişisel bakım ve piyasadaki maske konusunda şunları dile getirdi:

“Bunun dışında özellikle solunum sistemi enfeksiyonuna neden olan birçok virüsün olduğunu, genellikle öksürükle, hapşırıkla saçılan damlacıklarla ve kişilerin sekresyonlarıyla bulaştığını biliyoruz. Korunma için el yıkama, kişisel hijyenin son derece önemli olduğunu, öksürürken, hapşırırken mendille ve dirsek içiyle ağzı kapatmanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Kişilerin hasta ise kalabalık ortamlara girerken maske takması önerilmektedir. Bunun dışında ayrıca maske kullanılmasının gerekli olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Burada özellikle özel birtakım solunum maskelerini kullanmaya gerek yoktur. Ayrıca son dönemde maske gibi koruyucu ürünlere talebin çok arttığını biliyoruz. Piyasada maskelerde fiyatların giderek arttığını da gözlemliyoruz. Bu konuda özellikle İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ve Bakanlığımıza yoğun şikayetlerin yapıldığını görüyoruz. Ticaret Bakanlığımızla da iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımıza Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmalarını öneriyoruz. Bakanlık olarak Ticaret Bakanlığıyla birlikte bu konunun yakın takipçisiyiz.”

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