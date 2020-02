Sağlık Bakanı: “Çin’den Uçuşlar Bu Gece İtibariyle Durdurulacak”

Türkiye olarak dün itibarıyla 8 ülke için termal kamera uygulamasına geçildiğini kaydeden Koca, “Bugün itibarıyla her geçen gün kişi sayısı ve ülke sayılarının giderek artmış olması ve şu an 24 bin 604 vakanın ve 494 kişinin kaybedildiği, ülke sayısının da Çin dışında Belçika ile birlikte 27 ülkede görüldüğünü biliyoruz. Şu an ağır vaka sayısı da an itibarıyla 3 bin 219. Bu nedenle yarından itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçme kararı verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Amacımız riski sıfıra indirerek vatandaşlarımızı yeni tip Corona virüse karşı korumak. Ayrıca uluslararası yolculuk yapacak yolculara bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığını ve gerekli bilgilendirmenin sağlandığını söylemek istiyorum” açıklaması yaptı.

Çin’in Wuhan bölgesinden askeri uçakla tahliye edilerek Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantina altına alınmış 61 kişiyle ilgili 4’ncü günün geride kaldığını hatırlatan Koca, “Dün itibarıyla örnek numuneleri alındı, bugün, en geç yarın sonuçları çıkmış olur. O sonuçları da çıktığında kamuoyuyla paylaşacağız. Çin’den gelen yolcular dışında mürettebat ve sağlık ekibinin korunmasız yakın temasının olmaması nedeniyle belki Bilim Kurulu, Pazartesi’nden sonra, 14 gün olmadan daha erken dönemde evde gözetim altında tutulmasını önerebilir. O durumda da zaten kamuoyuna açıklamış oluruz” dedi.