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Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarada tek tipe geçilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sigarada tek tip paket uygulamasına geçileceğini duyurdu, " Tek tip, tek renk, logo yok ve ismi yüzde 5'i geçmeyecek. Üzerinde uyarıların olduğu bir kanun maddesiydi. Genel Kurul'dan geçti yakında yasalaşacak" dedi.

Sağlık Bakanı duyurdu: Sigarada tek tipe geçilecek

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlık çalışanlarının çok önemsediği yıpranma payı söz konusuydu. Son düzenlemeyle birlikte o da yürürlüğe girmiş oldu. Sağlık çalışanlarımızın çok önemli olduğunu, onların memnuniyetinin önemli olduğunu bilerek çalışmalarımızı yaptık. Şiddet konusu da çok önemli bir madde.

Şiddet kabul edilemez bir durum. Şiddet konusuyla ilgili son 4 yılın istatistiklerine baktığımızda günlük 10-11 fiziksel şiddet olduğu, sözlü şiddet bunun 3 katı kadar olduğu bir dönemdeyiz. Bu konuyla iligli bir düzenlemenin gerekliliği gündemdeydi, bir düzenleme yapılması gerekiyordu.

Temelde toplumsal bilinçlendirmenin olmadı gerektiği kanaatindeyim. Fiziksel şartların daha da düzeltili olması gerektiğini düşünüyorum. Çalışanlarımızın yorgunluğunu, yüklerinin azaltılması gerektiğini düşünüyorum. En son olarak asayiş tedbirinin devreye girmesi gerekebilir.

saglik-bakani

ŞİDDET UYGULAYAN KARAKOLDA SERBEST BIRAKILAMAYACAK

Herhangi bir şiddet olayında şikayete konu olmadan, yani kamu davası gibi yakalanması düşünülüyor. Eskiden yakalandığında serbest bırakılıyordu. Artık karakoldan serbest bırakılmayıp, mahkemeye sevk edilecek. Karakolda serbest bırakılamayacak.

Bizim sahada gördüğümüz konu cezaların ötelendiği, paraya çevrildiği olayları çok görüyoruz. Şimdilik bu konuda bir düzenleme yok. Ancak bu konuda adalet sisteminde genel bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu olayı da yer yer gündeme getirmeye çalışıyoruz.

ŞEHİR HASTANELERİ ÜNİVERSİTELER HASTANESİ OLACAK

Kanun tasarısında çok gündeme gelmedi. Bundan sonraki dönemde birden fazla üniversite ile işbirliği ile birlikte kullanım protokolü yapabiliyor olacak. Birçok markalaşmış ünversitelerimizle işbirliği yapabiliyor olacak. Şehir hastanelerini üniversiteler hastanesi haline getirecek yapıyı kurmuş olacağız. Özellikle üniversitelerle işbirliği içinde çalışılacak ve birlikte kullanım sağlanacak.

BORÇ ÜSTLENİM ANLAŞMASI İMZALAMAMIŞTIR

Şehir hastanelerinde hasta garantisi konusunda yanlış kanılar var. Buradan çok net ifade ediyorum. Şehir hastanelerinde ne Sağlık Bakanlığı ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı hiçbir şekilde borç üstlenim anlaşması imzalamamıştır. Şehir hastanelerinde muayene veya poliklinik hizmetlerin de ne de ameliyat doluluk oranında ne yatak doluluk oranında ne hasta sayısında herhangi bir garanti yoktur. Çok net bir şekilde ifade ediyorum.

Peki olan nedir? Görüntüleme ve laboratuar hizmetlerinde ilk yüzde 70'e yüzde 40'a indirim alıyoruz.

ORGAN BAĞIŞI

Kadavradan oranımız düşükken canlıdan bağışta dünya ortalamasının çok çok üzerindeyiz. Kadavra noktasında gelinen bir bilinçlendirme olmadığını görüyoruz. Bu konuda bir kampanya başlatarak, toplumsal bilinci oluşturmayı düşünüyoruz. Eylem planı şeklinde düşünüyoruz.

SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ

Sağlıkta tasarrufu düşünmek istemiyoruz. Biz ancak israfta tasarrufu yapabiliriz. Özellikle ameliyatların yapılıp yapılmadığı konusu gündem oluyor. Geçen yıl 13,5 milyon ameliyat yapıldı. 2018'de ise yüzde 11 artışla 14,7 milyon civarında gerçekleşmiş olacağını öngörüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar geniş sağlık sigortası yok. Tüm vatandaşlarını doğduğundan itibaren kapsayan tek ülkeyiz.Buna rağmen salık harcamalarımız da OECD ortalamasının çok altında.

RUHSATLI İLAÇLARIN HEPSİNİ ÖDÜYORUZ

Bir diğer önemli konuda ilaç konusu. Ruhsatı olan her ilaç sigorta kapsamında... Ruhsatlı ilaçların hepsini mutlak olarak ödüyoruz. Bir şekilde literatürde, ve hekimin uygun gördüğü ilacı dışarıdan temin ederek ödüyoruz.

MR ve tomografi başına görüntü sayısı OECD ortalamanın üzerinde. Bununla ilgili bir e-Nabız sistemimiz var. Bundan böyle e-Nabız'da hangi ekime gittiğimi, hangi tetkikleri yaptığımıza online olarak oluşabilmek mümkün.

TEK TİP SİGARA UYGULAMASI

Türkiye'de tek tip sigara uygulaması devreye girecek. Tek tip, tek renk, logo yok ve ismi yüzde 5'i geçmeyecek. Üzerinde uyarıların olduğu bir kanun maddesiydi. Genel Kurul'dan geçti yakında yasalaşacak.

PERSONEL ALIMI DEVAM EDECEK

Biz ilaçta, ameliyat vb uygulamalar hiçbir sorun oluşturmamak noktasında gayret içerisindeyiz. 44 bin adetten oluşan şehir hastanelerinin devreye girmesi dışında, 2023 yılına kadar olan süreçte sağlık yatırımlarını daha önce planladığı gibi devam ediyor olacak. Kamu özel işbirliği dışında 2023 yılına kadar ayrıca 14 bine yakın hastane inşaatımız tamamlanıyor olacak. Şehir hastaneleri 44 bine ilave olarak 14 bin yatak ilave gelecek. Bunlara paralel olara ilgili personel alımı devam ediyor olacak.

3 AY İÇERİSİNDE GEÇMEK ZORUNDAYIZ

Sağlıkla ilgili kanun taslağı çok konuşuldu. Hiç konuşulmayan fakat bizim çok önemsediğimiz bir madde vardı. Kamu hastanelerinden 21 tanesi 21 üniversite ile birlikte kullanım protokolü var. İşbirliği ve birlikte kullanım şeklinde... Bunun dışında sağlık bilimleri üniversitemiz var. Bu üniversite ile 53 hastane birlikte hareket ediyor.

Bundan sonraki süreçte, protokol imzaladığım üniversitelerimizin eğitimdeki katkısını da performansa bağlayan bir döneme geçiyoruz. En geç 3 ay içerisinde geçmek zorundayız. Genelde eğitim araştırma hastanelerinde, öğretim üyelerine hasta baktırdığımız düşüncesi yaygın. Bundan sonra bu üniversitelerin öğretim personeli ile sözleşmeye bağlıyoruz.

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sağlık bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesi

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Utanmadan milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar dünyada otoyollara geçiş garantisi, uydurdukları şehir hastanelerine hasta garantisi veren tek rezil ülkeyiz dünyada eş yok .Dünya bizi kıskanıyor.
CÜ hastahanesi batakta. Sivas numune şehir hastahanesi batakta. bağlayın ikisinide üiversiteye hepsi birden batsın :))
Şehir hastanelerini Üniversite hastanesi yapmayı planlıyorlarmış.Elazığ şehir hastanesi işletmesini 29 yıllığına Rönesans adlı firmaya yap-işlet-devret modeli ile kamu-özel ortaklığı adı altında kiralama karşılığı yaptırdınız.Elazığ Eğitim ve araştırma hastanesi adı altında 9 Milyon TL fatura çıkarılırken ,Şehir Hastanesi olarak 29 Milyon tl fatura çıkarıldı.Yapılan işlem eski hastaneye göre daha az iken.
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