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  4. Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan şaşkına çeviren telefon! Yanlışlıkla muhtarı aradı

Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan şaşkına çeviren telefon! Yanlışlıkla muhtarı aradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Maltepe Zümrütevler Mahallesi muhtarı Serkan Aslan, geçtiğimiz pazar günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini aramasıyla şaşkına döndü. Bakan Koca aslında Mazhar Alanson'u arayacaktı ancak numarayı yanlış çevirince karşısına muhtar Serkan Aslan çıktı. Aslan, yaşadığı şaşkınlık ve mutluluğu anlattı.

Muhtar Serkan Aslan telefonun çaldığını duydu ama açamadı. Bir süre sonra tanımadığı numarayı geri aradığında duyduğu ses karşısında şoke oldu.

Kulaklarına inanamayan muhtar Aslan, CNN Türk'e o anları şöyle anlattı:

"Telefonu elime aldığımda baktım çağrıya. Baktığımda geri döndüğümde karşı tarafa duymadığımı özür dileyerek söyleyince ses tanıdık geldi. Ses tanıdık gelince sordum. 'Sesiniz tanıdık ama numaranız kayıtlı değil' dedim. 'Tanıyamadım sizi' dedim. 'Ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca' dedi. Bir an çok şaşırdım. Ben de 'Sayın Bakanım gerçekten siz misiniz?' dedim. 'Evet, benim' dedi. 'Sayın Bakanım beni mi aradınız' dedim. 'Evet sizi aradım' dedi. 'Mazhar - Fuat - Özkan üçlüsünden Mazhar Bey'i aradım' dedi. 'Sayın Bakanım' dedim, 'Ben mahalle muhtarıyım. Ama ben çok mutlu oldum. İyi ki aradınız ' dedim. Hatta o an annem balkondaydı, eşim yanıma geldi. 'Gerçekten her akşam izlediğimiz bakan' dedi."

'SAMİMİYETİNDEN ETKİLENDİM'

Muhtar Serkan Aslan telefonda bir süre sohbet ettiği Bakan Koca'nın samimiyetinden etkilendiğini belirtirken, "Anneme babama selamlarını ilettiğini söyledi, ellerinden öptüğünü söyledi. Bu gerçekten beni çok mutlu etti" dedi.

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