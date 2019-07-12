HABER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2019 14:52 | Son Güncelleme

Bursa’da ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bundan sonraki süreçte özellikle Şehir Hastanemiz ile birlikte Bursa’nın bir sağlık üssü olduğu ve artık hastamızın başka bir yere sevk edilmediği yer yer üniversitemizle de işbirliği içinde olan mükemmeliyet merkezleri içinde barındıran önemli bir hastane olacaktır" dedi.Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak BursaŞehir Hastanesi ziyareti öncesi Bursa Valiliğine ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle Bursa’nın lokasyonu doğal kaynakları, rehabilitasyon ve benzeri imkânlarıyla sağlık turizminde bundan sonraki süreçte daha ciddi bir pay alacağını düşünüyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bursa’da ziyarette bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bundan sonraki süreçte özellikle Şehir Hastanemiz ile birlikte Bursa’nın bir sağlık üssü olduğu ve artık hastamızın başka bir yere sevk edilmediği yer yer üniversitemizle de işbirliği içinde olan mükemmeliyet merkezleri içinde barındıran önemli bir hastane olacaktır" dedi.
Önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak BursaŞehir Hastanesi ziyareti öncesi Bursa Valiliğine ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle Bursa’nın lokasyonu doğal kaynakları, rehabilitasyon ve benzeri imkânlarıyla sağlık turizminde bundan sonraki süreçte daha ciddi bir pay alacağını düşünüyorum. Bursa’mızın AK Parti hükümeti döneminde toplam yapılan yatırımın 45 milyar ve bunun 2 milyara yakını da sağlık yatırımı olarak yapıldığını biliyorsunuz. Şehir hastanemizin toplam yatırımı 2.3 milyar TL gibi bir değere ulaştı. Şehir Hastanemizin özellikle bundan sonraki süreçte Bursa’da sağlık üssü olabilecek konumda oluşturulduğunu ve hem fiziki yapısıyla hemde branş çeşitliliği, ileri teknolojik yapısıyla hem branş hastaneleriyle özellikle yanık merkezi dahil olmak üzere kalp, onkoloji, kadın doğum, çocuk, psikiyatri fizik tedavi gibi bölgenin sağlık üssü olacak bir hastanemizdir Güney Marmara bölgemizde yaklaşık 5 milyona yakın vatandaşımıza hizmet etmek üzere konumlandırılmış bir hastanedir. Biz önümüzdeki dönemde özellikle şehir hastanelerimizin sağlıklı geldiği en üst noktaya konumlandırmak istiyoruz. İleri teknolojisiyle, altyapısıyla, branş çeşitliliği ve disiplinleriyle yetkin olan ve hastanın Şehir Hastanesi’nden başka bir hastane veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa’daki şehir hastanemiz biliyorsunuz 1355 yataklı 475 bin metrekare kapalı alanlı 49 ameliyathanesi olan son derece bütün disiplinleri ile yetkin bir şekilde planlanmış bir hastanemizdir. Bu arada diğer bazı taşınmasını düşündüğümüz hastanelerimizde ile ilgili de burada altını özellikle çizerek söylemek istiyorum ki biz o yerlerimizi de gerekli tadilat ve restorasyon ihtiyaçlarını tamamlayarak önümüzdeki dönemde yine sağlık ve sağlık eğitimi amaçlı kullanacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Ben bundan sonraki ziyaretimizi şehir hastanemizi özellikle yakından görüp Salı günü hasta kabulüne başlayacağımızı hazırlıkları yerinde görerek ziyaret etmeyi planlıyorum. Bundan sonraki süreçte özellikle Şehir Hastanemiz ile birlikte Bursa’nın bir sağlık üssü olduğu ve artık hastamızın başka bir yere sevk edilmediği yer yer üniversitemizle de işbirliği içinde olan mükemmeliyet merkezleri içinde barındıran önemli bir hastane olacaktır. TÜSEB yapımızla yerleştirme ve millileştirmeyi çok önemsediğimizi biliyorsunuz. Bu çerçevede Türkiye GENOM ve Türkiye Kanser GEN projeleri ile ilgili klinik araştırmaların yapılabileceği bir hastane olarak da konumlandırdığımızı özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
"Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı bir yapıda konumlandırıyoruz""Şehir hastanelerini sevklerin olmayacağı bir yapıda konumlandırıyoruz"
Psikolojinin yeni mucizesi EMDRPsikolojinin yeni mucizesi EMDR
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

Pendik'teki baklavacı magandaların iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.