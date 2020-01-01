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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:47 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Yeni yılın ilk saniyelerinde dünyaya gelen bebeğin ismini ailesi Gökhan koydu. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Biz 2020 yılında güçlü bir doğum eylem planı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryan doğum değil, normal doğumu teşvik eden bir planlama olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Rabbim sağlık, hayırlı nasip etsin. Bugün şehir hastanemizde yeni yılın doğan ilk bebeklerini görmek ve ailelerini tebrik ediyoruz. Özellikle her yıl Türkiye'de doğan bebek sayısı 1 milyon 250 bin ama her geçen yıl bu sayının düştüğünü biliyoruz. Yani doğurganlık oranı 2,1 olması gerekirken geçen yıl 1,99'la kapattık. Nüfusumuz her geçen yıl yaşlanıyor. Gelecek nesillere bir yük olarak bıraktığımız bir mirastır.

Cumhurbaşkanımızın en az 3 çocuk tavsiyesinin ne kadar doğru olduğunun altını çizmek istiyorum. Biz 2020 yılında güçlü bir doğum eylem planı devreye sokacağız. Burada özellikle sezaryan doğum değil, normal doğumu teşvik eden bir planlama olacak. Çünkü oranlarımız dünya ortalamasının çok üzerinde.

Özel sektör ve üniversitelerde yüzde 70-75 lere çıkan kamu hastanelerinde daha makul ve şu an bu hastanede de "Her gebeye bir ebe her odaya bir ebe" uygulamasını başlattık. Burada primer sezaryan oranı yüzde 25'lere kadar düştü. 2020 yılında özellikle anne dostu hastane sayılarını arttırarak normal doğum sayısını arttıran sezaryanı tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz.

Sezaryanın cerrahi bir operasyon olduğunu biliyoruz. Normal isteğe bağlı olarak yapılmaması gerekiyor çünkü hem anne hemde bebeğin sağlığı için zararlı olduğunu biliyoruz. Ben özellikle milletimizin 2020 yılının sağlık, huzurlu ve mutlu geçmesini istiyorum. Fedakarlıkla ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum."

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