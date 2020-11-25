Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu İl Sağlık Müdürleriyle yaptığımız online toplantıda; salgın seyrini, hizmet kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizin performansını gözden geçirdik. Ek tedbirleri ele aldık. Bursa, Kocaeli ve Gaziantep’te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin” ifadelerini kullandı.

Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu İl Sağlık Müdürleriyle yaptığımız online toplantıda; salgın seyrini, hizmet kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizin performansını gözden geçirdik. Ek tedbirleri ele aldık. pic.twitter.com/Li6j2ehd8t — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 24, 2020



