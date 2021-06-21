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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Çin ve Almanya'yı geride bıraktık

21.06.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama çalışmalarında Türkiye'nin Çin ve Almanya'yı geride bıraktığını duyurdu. Bakan Koca açıklamasında, "14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Çin ve Almanya'yı geride bıraktık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Türkiye'de yürütülen aşılama çalışmalarındaki hıza değinerek Çin ve Almanya'nın 14-20 Haziran arasında geride bırakıldığını açıkladı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:

"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı."


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