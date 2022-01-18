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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüs aşısı olmayanların oranı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte koronavirüs aşısı olmayanların oranı

18.01.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yetişkin nüfus içinde koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilerin oranını sosyal medya hesabından açıkladı. Bakan Koca, aşı olmayanların oranının yüzde 8'den az olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilerin oranını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'de yetişkin nüfus içinde hiç aşı olmayanların oranı yüzde 8'den bile az. Bunların önemli bir kısmı 'Herkes aşı olduktan sonra ben de olurum.' diyordu. Hemen hemen herkes aşı oldu. Bekliyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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