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  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 'Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 'Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak'

15.08.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda intörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! 'Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "İntörn doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."


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Fahrettin Koca sağlık çalışanı

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